Экстремист обратился к казахстанцам

Еще один участник запрещенной экстремистской организации раскаялся.

Казахстанец, состоявший в запрещенной экстремисткой организации, раскаялся и адресовал соответствующее видеообращение к соотечественникам, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Гр. Байтукаев Динмухамед, 1993 года рождения, был привлечен к ответственности в рамках уголовного дела, расследуемого Следственным управлением Департамента полиции города Алматы по ст. 405 УК РК.

- С целью того, чтобы не участвовать во всякого рода митингах, действиях этих преступных организаций, хочу сказать про гражданку Гульзипу. Она меня просила привезти ей краску, пауэрбанки и такого вида материалы. Хочу раскаяться, призвать всех не заниматься и отрекаться от этих деяний, быть подальше от этого, быть патриотами своей страны в душе, без каких-либо движений. Я являюсь индивидуальным предпринимателем и хотел сказать, что предложенные деньги, которые якобы выдаются за совершения каких-то действий - неправда, это все неверно. Прошу граждан не поддаваться на провокации и ценить тот мир, в котором мы живем.

В полиции также информировали, что у Байтукаева был обнаружен и изъят инвентарь, который злоумышленники планировали использовать при проведении несанкционированных акций и митингов.

Ранее сообщалось о задержании очередного участника запрещенной экстремистской организации - гр. Кенжеахметова К.Ю., 1966 года рождения. Он также полностью признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном.

- Я, Кенжеахметов Каирбек Юсупбекович, находясь в здравом уме, без какого-либо психологического давления заявляю, что меня ввели в заблуждение. Мне позвонила женщина и попросила из "Таугуля" забрать флаги, ведра, для того, чтобы выйти на митинг 6 июля. На самом деле эта женщина оказалась Джаукеровой Гульзипой Ходжагельдиновной, которая ранее была судима за мошенничество в городе Актау. Хотела собрать с чата активистов ДВК по тысячи тенге с каждого, и она заявила: "Я с тобой поделюсь". И вот тогда я уже понял, что где деньги – там правды нет. Дорогие казахстанцы! Не ошибайтесь, не введитесь. давайте будем ценить мир и спокойствие, - заключил в своей речи Кенжеахметов.

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