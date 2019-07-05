Борцовские судьи из разных стран мира повысили свою квалификацию в Казахстане

От нашей страны сдавали экзамен с третьей категории на вторую – 6 человек, со второй категории на первую – 1 человек.

В столице РК продолжается чемпионат Азии среди кадетов по трем стилям борьбы. В рамках континентального первенства в столице прошел судейский семинар, в ходе которого 34 арбитрам удалось повысить свою квалификацию, передает Zakon.kz.

В течение двух дней судьи проходили теоретический курс знаний, а когда старт взял чемпионат Азии, у рефери появилась возможность проявить свои навыки на практике.

От нашей страны сдавали экзамен с третьей категории на вторую – 6 человек, со второй категории на первую – 1 человек. Семинар проводил инструктор UWW Ибрагим Жижиоглу, имеющий колоссальный опыт работы в структуре Объединенного мира борьбы.

- Как очевидец многих международных соревнований, хочу сказать, что проходящее континентальное первенство среди кадетов организовано на очень высоком уровне. Это отмечают и наши зарубежные коллеги. В частности, технический делегат UWW Питер Бача. Казахстанская федерация греко-римской, вольной и женской борьбы получила высокие отзывы за организацию чемпионата Азии и по праву является одной из показательных национальных федераций в семье Объединенного мира борьбы. Совсем уже скоро (14-22 сентября) в столице Казахстана пройдет предолимпийский чемпионат мира среди взрослых, где все участники будут состязаться не только за медали, но и за олимпийские лицензии в Токио-2020. Глава Азиатской федерации борьбы, легендарный наш соотечественник Даулет Турлыханов проделывает на своем посту колоссальную работу по всем направлениям во благо азиатской борьбы. Вот и на встрече с судейским корпусом чемпионата Азии Даулет Болатович поручил объективно и беспристрастно обслуживать каждую схватку, чтобы по итогам соревнования ни у кого не осталось нареканий в адрес арбитров, - рассказал судья международной категории, дважды судивший на Олимпийских играх Бахытжан Джаксыкулов.

В ходе разговора именитый судья подчеркнул, что казахстанские судьи имеют определенный авторитет в мире.

- Если раньше для многих из нас был основной проблемой языковой барьер, то сегодня многие рефери владеют английским языком, что позволяет нам в более тесном контакте взаимодействовать с международным судейским корпусом. Практически все наши судьи имеют за плечами опыт выступлений на ковре, прекрасно знают борцовскую кухню», говорит Джаксыкулов.

Альберт Ахметов

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