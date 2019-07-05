Байбек рассказал о новом электробусе Made in Almaty

Бывший и нынешний акимы Алматы лично проверили работу транспорта.

Бывший аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал о новом виде транспорта, который начнет свою работу 6 июля в Алматы, передает Zakon.kz.

- Сегодня вместе с акимом города Б. Сагинтаевым стали первыми пассажирами электроавтобуса "Made in Almaty", который уже завтра в тестовом режиме выйдет на маршрут №206, с дальнейшим увеличением до 10 единиц.

Проехав по указанному маршруту, доехали до новой двухуровневой транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и Кульджинского тракта. Сегодня здесь было открыто движение на эстакаде уже в обоих направлениях. По предварительным данным, пропускная способность участка для автомобилистов увеличится в среднем на 15%.

В ходе рабочего объезда также осмотрели в Индустриальной зоне Алатауского района первый цех завода по производству стальных сварных труб большого диаметра для транспортировки нефти, газа, воды и нефтепродуктов. Выход предприятия "Asia Steel Pipe" на полную мощность позволит обеспечить импортозамещение на 60% от ввозимой в Казахстан трубной продукции и создать новые рабочие места. В целом, в Индустриальной зоне реализуются уже 39 проектов с привлечением японских, корейских, российских, китайских, итальянских и других иностранных инвестиций.

P.S. Сегодня же между руководством завода по сборке электроавтобусов "Falcon Eurobus" и инвесторами из Австрии и Германии был подписан меморандум по строительству в Алматы завода по выпуску аккумуляторных батарей для электротранспортных средств. С вводом предприятия в эксплуатацию увеличится уровень локализации производства алматинских электроавтобусов.

Дальнейшая реализация всех этих высокотехнологичных проектов с большим экспортным потенциалом будет на особом контроле партии @nur_otan

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!