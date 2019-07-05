Велопробег "Beibitshilik jane birlik. Peace and unity" пройдет в Нур-Султане

Старт международного велопробега был приурочен к празднику Дня единства народа Казахстана и состоялся при поддержке АНК.

6 июля в 17:00 на летней сцене на территории выставки ЭКСПО состоится торжественная встреча участников Международного велопробега "Beibitshilik jane birlik. Peace and unity", стартовавшего 29 апреля в городе Лондоне, Великобритания, передает Zakon.kz.

Финальная часть велопробега будет приурочена ко Дню столицы и пройдет по маршруту от велотрека "Сарыарка" – по пр.Кабанбай батыра – поворот налево на ул. Улы Дала – поворот направо на ул. Акмешит до сферы Нур Алем.

Старт международного велопробега был приурочен к празднику Дня единства народа Казахстана и состоялся при поддержке АНК. Отечественную команду 6 велосипедистов. С начала забега участники преодолели около 6000 км., посетили более 55 городов и 7 стран, таких как Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Германия, Польша, Беларусь, Россия.

Из столицы Великобритании казахстанскую команду провожали соотечественники, проживающие в Лондоне, представители СМИ и казахстанские студенты.

Целью велопробега является популяризация и продвижение Казахстана, развитие туризма и массового спорта, а также пропаганда здорового образа жизни.

В казахстанской команде велопробега "Beibitshilik jane birlik. Peace and unity": Даулет Омаров – менеджер проектов Казахского Географического Общества, лидер группы; Азамат Атантай – триатлет, полумарафонец; Марина Варибрус – велоактивист; Дилмурат Рахматулаев – любитель бега, увлекается триатлоном; Балжан Балташева – outdoor фотограф-оператор, журналист телеканала "Хабар" и "Хабар 24"; Михаил Лим – триатлет-любитель.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!