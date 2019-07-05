Группа "Азия" создала лучшую песню о столице

Победителем конкурса на лучшую песню, посвященную городу Нур-Султану, стала группа "Азия".

На сцене столичного Амфитеатра состоялся чемпионат по караоке на кубок акима города Нур-Султана. Также в ходе мероприятия определился победитель конкурса на лучшую песню о столице, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Победителем конкурса на лучшую песню, посвященную городу Нур-Султану, стала группа "Азия".

Конкурс проводился в рамках Года молодежи по инициативе столичного акимата. Из 36 поступивших заявок на участие приняли 31.

Сертификат победителя и денежный приз в размере 3 000 000 тенге группе "Азия" вручил заместитель акима столицы Ерлан Каналимов.

- Не случайно, что проект реализуется именно в рамках празднования Дня столицы, так как сегодня столица является эпицентром не только инновационного, экономического, социального развития страны, но и культурным центром Евразии. сегодня в такой замечательный и праздничный день мы награждаем победителей масштабного Конкурса "Лучшая песня о столице", целью которого была популяризация любви и уважительного отношения к столице, развитие творчества и духовно-культурного воспитания талантливой молодежи, - подчеркнул Ерлан Каналимов и пожелал участникам новых творческих успехов.

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