В Нур-Султане открылся мегафестиваль "КӨРПЕ Fest"

Мероприятие организовано в рамках проекта "Асыл ана", инициированного акиматом города в честь Дня столицы.

В столичном выставочном центре "Көрме" открылся мегафестиваль "КӨРПЕ Fest", посвященный Дню города. В рамках мероприятия для многодетных матерей были организованы бесплатные мастер-классы по швейному и прикладному искусству, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Мероприятие организовано в рамках проекта "Асыл ана", инициированного акиматом города в честь Дня столицы. Многодетные матери с разных концов Казахстана продемонстрировали полученные умения на конкурсе в рамках фестиваля, которые они приобрели на семинарах-тренингах "Асыл ана", прошедших ранее, с 6 по 10 июня. Они представили свои работы на выставке. Оценку их мастерству дали гости фестиваля.

В мероприятии приняли участие аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов и министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Бердибек Сапарбаев. Аким столицы Алтай Кульгинов, отметил, что сегодня женщина – не просто хранительница домашнего очага, а часть общества, участвующая в жизни и развитии страны.

В частности, он отметил, что в настоящее время расширяются экономические возможности женщин, особенно их активность наблюдается в секторе малого и среднего бизнеса. Мастер-классы проводит известный этнодизайнер, создающая казахские национальные изделия ручной работы, обладатель ордена "Құрмет" Ырза Турсынзада. Она поделилась с участницами мероприятия основами и секретами своего мастерства, открытия собственного бизнеса и его продвижения в социальных сетях.

- Я верю, что через возрождение наших древних традиций возрождается и женщина Великой степи. Благотворительными мастер-классами мы занимаемся в течение четырех лет. И я наблюдаю, как кардинально меняются женщины: они становятся степеннее, мудрее, терпеливее. Сегодня в столице успешно ведут свой бизнес женщины, занимающихся национальным ремеслом, которые зарабатывают до 500 тыс. тенге. Своим примером они доказали, что любая женщина может достичь успеха и достойно зарабатывать, если упорно трудиться и вкладывать все силы в свое дело, - отметила Ырза Турсынзада.

Участницы были награждены дипломами, 50 женщинам вручили швейные машинки и другие ценные призы.

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