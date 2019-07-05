Начат вывоз боеприпасов из Арыси

Сопровождение и охрана боеприпасов будет осуществляться воинскими караулами и силами военной полиции.

Во исполнение поручения Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РК Касым-Жомарта Токаева начаты работы по передислокации воинской части. В настоящее время осуществляется погрузка и вывоз уцелевших боеприпасов, передает Zakon.kz.

Вопрос передислокации воинской части находится на личном контроле министра обороны РК генерал-майора Нурлана Ермекбаева.

Сопровождение и охрана боеприпасов будет осуществляться воинскими караулами и силами военной полиции.

Напомним, на данный момент продолжается работа задействованных в ликвидации последствий ЧС всех служб и подразделений Вооруженных Сил РК по нормализации жизнедеятельности города. В настоящее время проводятся работы по обнаружению и уничтожению фрагментов невзрывоопасных боеприпасов.

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