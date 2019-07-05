В столице Казахстана запустили услугу арбитража-медиации международного уровня

Услуга "Арб-Мед" вызвала большой интерес со стороны бизнес-сообщества.

У казахстанских предпринимателей появилась возможность разрешать финансовые споры на качественно новом уровне. 4 июля Международный арбитражный центр МФЦА запустил новую услугу – "Арб-Мед".

Презентация прошла в формате живой демонстрации. Перед участниками мероприятия был инсценирован процесс разрешения финансового спора. Арбитражное разбирательство провели председатель МАЦ Барбара Доманн, а также арбитры Стефан Григоли и Томас Крюммель. В роли медиатора выступил сэр Робин Джэйкоб.

Услуга "Арб-Мед" вызвала большой интерес со стороны бизнес-сообщества. По словам руководителя аппарата суда МФЦА Кристофера Кэмпбелл-Холта, теперь инвесторы, вкладывая средства в экономику Казахстана, могут быть уверены в том, что их права и интересы будут полностью защищены.

Залогом качества является то, что действующие арбитры и медиаторы, которые приглашены для развития МАЦ, – специалисты мирового уровня с богатым опытом. "Арб-Мед" имеет одно существенное отличие от услуг, предоставляемых другими арбитражными центрами: в середине арбитражного процесса стороны при желании могут его прервать и прибегнуть к помощи медиатора, который является нейтральным посредником и никак не зависит от арбитров.

В МФЦА уверены, что новая услуга придется по душе и компаниям из других стран региона ЕАЭС и Центральной Азии: это обойдется дешевле, чем ехать для урегулирования спора в Европу.

– Мы предоставляем арбитраж, медиацию и другие услуги бесплатно. Стороны, обращаясь к нам, не оплачивают административные сборы, как это принято в других арбитражных центрах. Эту услугу могут заказывать любые компании, как Казахстана, так и других стран мира – для этого не нужно быть участником МФЦА, - подчеркнул Регистратор МАЦ Кристофер Кэмпбелл-Холт.

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