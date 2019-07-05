В ВКО определили лучших товаропроизводителей региона

Выставка проходила в форме ярмарки, на которой можно было приобрести понравившийся товар.

К очередному, 21 дню рождения столицы, около ста предприятий разных форм собственности со всего Востока приняли участие в ежегодном конкурсе "Лучший товар Казахстана-2019", передает Zakon.kz.

Хочется отметить, что львиная доля участников – 43 – это индивидуальные предприниматели, что свидетельствует о развитии в регионе малого и среднего бизнеса. Также представили свою продукцию восемь крестьянских хозяйств, 38 товариществ с ограниченной ответственностью и одно акционерное общество.

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Эта выставка на протяжении двенадцати лет стала традиционной. Она позволяет заявить о себе, как совсем молодым, только что основанным фирмам, так и поддерживать свой имидж уже всем известным производителям, – сказал на открытии конкурса первый заместитель акима области Ерлан Аймукашев. – Главная цель – поддержать наши предприятия и предпринимателей, вовлечь отечественных товаропроизводителей в конкурентную среду, стимулировать их деятельность на повышение качества продукта. На сегодняшний день, мы смело можем заявить, что наша продукция легко конкурирует с импортными товарами.

Нынешняя выставка, организованная Палатой предпринимателей ВКО совместно с управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития, проходила в форме ярмарки, на которой можно было приобрести понравившийся товар.

– Угостились с подругой кулинарной продукцией от местных кондитеров, посмотрели школьную форму, в чем будут ходить наши ученики, сразу взяла контакты ателье для дочери, пригодится. Заинтересовались стиральным порошком, даже и не знали, что у нас такое производят, – говорит посетитель выставки Ирина Берсенева.

Пока гости выставки рассматривали товары и выбирали, Ерлан Аймукашев был беспристрастен, он подошел абсолютно к каждому участнику конкурса, задал вопросы, дал рекомендации, и, кому это было необходимо, обещал посильную поддержу.

Например, производителю рукавных фильтров и компрессорного оборудования ТОО "Adekom PromMash" он посоветовал расширять производство, а заводу "АЗИЯ АВТО" рассмотреть вопрос адаптации и установки автомобильной охранной системы на автомобили экстренного реагирования (скорая, полиция, пожарная служба) и служебные машины.

Отдельное одобрение в своей деятельности получила единственная по Усть-Каменогорску фирма "Isnar", которую выбрали для пошива школьной формы для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

– Мы будем обеспечивать школьной формой не только областной центр, но и Риддер, Урджарский, Шемонаихинский, Уланский районы, – говорит директор фирмы "Isnar" Залина Батылгайзина. – На сегодняшний день со всеми школами заключены договора. Первую поставку и отгрузку товара уже произвели в Урджарском районе. До 25 августа постараемся обеспечить всех.

По итогам конкурса в номинации "Лучшие продовольственные товары" первое место заняло ТОО "Eco Product" (производство мяса кролика, Уланский район), второе место КХ "Каликанұлы" (производство молочной и мясной продукции, Кокпектинский район) и третье место досталось супругам Дмитрию и Жанне Мельниковым из Алтая, основавшим ИП "Мельникова Н.В." (выпечка хлебобулочных изделий) и открывшим кофейню "Sweet Home".

– Эмоции переполняют…. Нашему предприятию около четырех лет, а в этом конкурсе мы вообще дебютанты и вот оно – первое место! – не скрывает радости менеджер по продажам кролиководческой фермы компании "Eco Product" Наталья Гуляева. – Мясо кролика – уникальный продукт. Многие этого еще не понимают, но те, кто пробовал нашу продукцию, становятся постоянными клиентами. На сегодняшний день мы реализуем ее в пяти городах – Усть-Каменогорске, Нур-Султане, Алматы, Павлодаре и Караганде. В дальнейшем планируем расширение и поставку по другим городам страны и выход на экспорт. Добавлю, что наша ферма – единственная по республике, организованная по европейским стандартам. Это современный комплекс с новейшими технологиями и всем необходимым для выращивания здорового животного. Мы производим более десяти тысяч кроликов в год. А наша линия "Великолепный кролик" представлена тушкой, печенью и сердцем в вакуумной упаковке, что позволяет максимально сохранить качество продукта при хранении и транспортировке.

В номинации "Лучшие товары производственного назначения" лидером стало АО "АЗИЯ АВТО", второе место досталось ТОО "Масла и смазки Казахстана" (производство гидравлических, индустриальных, трансмиссионных, промывочных и других промышленных масел, Усть-Каменогорск) и третье – ТОО "УК Триплекс" (изготовление продукции из стекла, Усть-Каменогорск).

В номинации "Лучшие товары для населения" победителем признано ТОО "ТЕРРА ВИТА", (производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели, Семей), на втором месте ТОО "Роза валяльно-войлочный комбинат" (Семей), на третьем – ТОО "Аль-Прима" (полиграфические услуги, Усть-Каменогорск).

Отдельную номинацию "За активное участие в конкурсе" дали ТОО "Вояж-плюс" (кондитерские изделия, Усть-Каменогорск), а приз зрительских симпатий завоевало ТОО "Ульбинский пивоваренный завод".

Отметим, что все девять победителей и призеров регионального конкурса поедут в столицу на аналогичную республиканскую выставку товаров под брендом "Сделано в Казахстане".

Юлия Вторникова

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