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Токаев подписал поправки в бюджет на 2019-2021 годы

Финансовое обеспечение реализации поручений президента будет осуществлено за счет перераспределения части средств, предусмотренных на создание фонда прямых инвестиций.

Фото : inform.kz5 июля 2019, 20:25

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы", передает Zakon.kz с ссылкой на официальный сайт Акорды.

Поправки предусматривают увеличение резерва правительства на 72,9 млрд тенге. Бюджет уточняется с сохранением показателей прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год, скорректированного в апреле текущего года. Основные параметры республиканского бюджета остаются без изменений.

Поступления определены в размере 10 трлн 568,6 млрд тенге, расходы – 11 трлн 933 млрд тенге, дефицит – 1 трлн 364 млрд тенге.

Финансовое обеспечение реализации поручений президента будет осуществлено за счет перераспределения части средств, предусмотренных на создание фонда прямых инвестиций. Уточнение расходной части бюджета осуществлено по трем направлениям. Первое направление – это снижение долговой нагрузки населения по потребительским кредитам. На эти цели будет направлено 138,6 миллиарда тенге.

Второе направление – расширение и усиление действующих мер по обеспечению занятости, поддержки малообеспеченных, многодетных семей и молодежи. Третье направление - увеличение резерв правительства на 72,9 млрд тенге. Часть будет направлена на ликвидацию последствий ЧС в Арыси.


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