Президент Казахстана поручил повысить уровень жизни спортсменов и деятелей культуры

Глава государства принял министра спорта и культуры.

5 июля Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Актоты Раимкулову, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства был проинформирован о текущей деятельности и среднесрочных планах министерства.

Президент Казахстана поставил перед новым министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы, а также по реализации программ "Рухани жаңғыру" и "Сакральный Казахстан", проектов в сферах туризма, спорта, культуры и языковой политики.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость активной работы по повышению социального уровня жизни деятелей культуры и спорта, улучшению взаимодействия с местными исполнительными органами и бизнес-структурами.

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