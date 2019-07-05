Активист ДВК из Алматы оказался наркоманом

Зависимость выявили полицейские.

У активного участника экстремистской организации выявлена наркозависимость, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.

Как сообщили в следственном управлении департамента полиции города Алматы, наркозависимость выявлена у Аширалиева А.Т., 1983 года рождения, который был задержан в рамках расследуемого уголовного дела по признакам ст.405 УК РК - "Участие в деятельности экстремистской организации".

В отношении Аширалиева было проведено медицинское освидетельствование на предмет установления факта употребления им психоактивных веществ и состояния опьянения. Согласно заключению врача-нарколога, у Аширалиева выявлено наркотическое опьянение, вызванное употреблением каннабиоидов.

В рамках уголовного дела был проведен комплекс следственных мероприятий в отношении организаторов экстремистского движения ДВК Демеуовой Ж., Шевчук О., Джаукеровой Г., Аширалиева А. и других его участников.

В ходе оперативно-следственных мероприятий получены данные, что указанные лица предприняли попытку организации несанкционированной акции экстремистского движения в г. Алматы. Среди организаторов и участников были распределены роли в экстремисткой деятельности.

В ходе проведена комплекса оперативных и следственных мероприятий данная информация нашла свое подтверждение: в результате обыска по месту жительства вышеуказанных граждан, а также других участников запрещенного движения найдены плакаты и листовки экстремистского содержания, дымовые шашки, громкоговорители, баллоны с аэрозольной краской, компьютеры, средства связи и др. Также изъята крупная сумма денег, которую, по версии следствия, фигуранты планировали использовать для организации финансирования незаконных акций.

На изъятых технических средствах выявлены факты пропаганды идей экстремистского движения. Отдельные подозреваемые уже дали признательные показания.

В настоящее время следственные мероприятия по данному уголовному делу продолжаются.

Вместе с тем, сообщаем, что ранее с Демеуовой Ж., Шевчук О., Джаукеровой Г. и Аширалиевым А. проводились профилактические беседы: им были разъяснены правовые нормы участия в деятельности экстремисткой организации и предусмотренные уголовным законодательством последствия.

Однако полностью осознавая противоправность своих деяний, указанные лица продолжили противоправную деятельность, после чего они были привлечены к уголовной ответственности, и как следствие в отношении них избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста". При назначении данной меры следователями были учтены семейные и другие личные обстоятельства обвиняемых.

С учетом полученных сведений и нарушения установленных требований домашнего ареста, Демеуовой Ж., Шевчук О., Джаукеровой Г. и Аширалиеву А. судом изменена мера пресечения с домашнего ареста на арест.

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