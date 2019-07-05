КНБ пресек канал нелегальной миграции

В ходе следственных действий допрошено 35 свидетелей из числа граждан стран ЦАР, которые дали признательные показания.

Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан выявлена и пресечена противоправная деятельность старшего инспектора группы миграционной службы Павлодарского района Департамента полиции Павлодарской области капитана полиции Т.Мурзалинова, который в сговоре с гражданином Казахстана И.Оспановым и гражданином Узбекистана К.Джураевым организовал канал незаконной миграции в РК выходцев из Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-сслужбу КНБ РК.

В ноябре 2018 года Департаментом КНБ по Павлодарской области за оказание содействия в незаконной легализации трудовых мигрантов, задержан с поличным при получении взятки Т.Мурзалинов. Одновременно задержаны участники преступной группы K.Джураев и И.Оспанов.

В ходе следственных действий допрошено 35 свидетелей из числа граждан стран ЦАР, которые дали признательные показания.

Приговором суда Т.Мурзалинов признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.394 ч.2 "организация незаконной миграции", 361 ч.1 "злоупотребление должностными полномочьями", 366 ч.1 "получение взятки" УК РК, назначено наказание в виде штрафа в размере 500 МРП – 1 202 500 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе;

И.Оспанов признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.394 ч.2 "организация незаконной миграции" УК РК, назначено наказание в виде штрафа в размере 350 МРП – 841 750 тенге;

K.Джураев признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.394 ч.2 "организация незаконной миграции" УК РК, назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

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