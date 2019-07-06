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Авторов спорных песен The Beatles определил искусственный интеллект

Песни Ask Me Why, Do You Want to Know a Secret, а также проигрыш в песне A Hard Day’s Night с вероятностью в 90% были написаны Джоном Ленноном.

Фото : Instagram/paulmccartney6 июля 2019, 01:36

Группа американских ученых во главе со старшим преподавателем статистики Гарвардского университета Марком Гликманом с помощью искусственного интеллекта определила авторов спорных песен группы The Beatles. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Harvard Data Science Review, пишет Лайф.

Исследователям удалось разработать алгоритм, с 76%-ной точностью отделяющий творчество Джона Леннона от его коллеги Пола Маккартни.

Проверив его работу на тех композициях, чьи авторы доподлинно установлены, ученые проверили еще 70 песен ливерпульской четверки спорного авторства.

В результате проверки искусственный интеллект установил, что песни Ask Me Why, Do You Want to Know a Secret, а также проигрыш в песне A Hard Day’s Night с вероятностью в 90% были написаны Джоном Ленноном.

Ранее сообщалось, что режиссер Питер Джексон планирует снять фильм про легендарную ливерпульскую четверку.


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