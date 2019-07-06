Конфликт произошел в команде Зеленского - СМИ

Это первые крупные разногласия, возникшие в новом руководстве страны.

Между первым заместителем главы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, пишет издание "Украинская правда".

Это первые крупные разногласия, возникшие в новом руководстве страны. По информации источников , Баканов назначает своих заместителей без согласования с президентским офисом. В руководстве также недовольны тем, что себе в консультанты замглавы СБУ выбрал главного военного прокурора Анатолия Матиоса и замгенпрокурора Николая Банчука. В окружении президента считают, что они рекомендуют Баканову кандидатов на различные должности.

Недовольство вызывает и его желание сохранить скандальный департамент "К", Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, который планировалось ликвидировать.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Баканова замглавы СБУ 22 мая. Это было одним из первых кадровых решений нового главы государства. Во время выборов Иван Баканов возглавлял избирательный штаб Зеленского.

Кроме того, Зеленский потребовал отправить в отставку главу СБУ Василия Грицака, однако позднее стало известно, что он уйдет в отпуск, а Баканов будет исполнять его обязанности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!