В Каракалпакстане горит знаменитое озеро
Возможная причина пожара – гроза с молнией.
Фото : nuz.uz6 июля 2019, 06:52
На озере Судочье в Муйнакском районе Каракалпакстана загорелся сухой камыш. Пожар охватил большое число островов, на которых гнездятся редкие птицы, пишет Nuz.uz.
Судочье является заповедной зоной. В середине весны на озеро прилетела стая розовых фламинго, которые остаются здесь до начала лета. В остальное время года на островах можно встретить диких лебедей и других редких для Узбекистана птиц.
О том, что озеро загорелось, 5 июля сообщили в Telegram-канале "Потребитель.уз". Возможная причина пожара – гроза с молнией, которая прошла в этом регионе. Однако некоторые комментаторы считают, что камыш могли поджечь браконьеры.
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