В Каракалпакстане горит знаменитое озеро

Возможная причина пожара – гроза с молнией.

На озере Судочье в Муйнакском районе Каракалпакстана загорелся сухой камыш. Пожар охватил большое число островов, на которых гнездятся редкие птицы, пишет Nuz.uz.

Судочье является заповедной зоной. В середине весны на озеро прилетела стая розовых фламинго, которые остаются здесь до начала лета. В остальное время года на островах можно встретить диких лебедей и других редких для Узбекистана птиц.

О том, что озеро загорелось, 5 июля сообщили в Telegram-канале "Потребитель.уз". Возможная причина пожара – гроза с молнией, которая прошла в этом регионе. Однако некоторые комментаторы считают, что камыш могли поджечь браконьеры.

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