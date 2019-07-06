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США представили стратегию по противодействию России

В документе перечисляются сферы, на которых будет сфокусирована эта инициатива: демократические институты и законодательство, независимые СМИ, энергетическая независимость, экономическая независимость.

Фото : Pixabay6 июля 2019, 07:56

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин 4 и 5 июля обсудил с представителями "Большой семерки" в Париже документ "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (CMKI), сообщает РИА Новости.

В документе, датированном 27 июня, поясняется, что он является "продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля". Этого предполагается достичь посредством "создания условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов".

В документе перечисляются сферы, на которых будет сфокусирована эта инициатива: демократические институты и законодательство, независимые СМИ, энергетическая независимость, экономическая независимость. В качестве примеров несколько раз называются Молдавия и Украина.

В марте Грин сообщал, что США предложат механизм противодействия влиянию России в Европе, Евразии и Центральной Азии. Также он призывал страны-партнеры задуматься о том, стоит ли принимать помощь со стороны России и Китая, заявив, что они стремятся подорвать уверенность в демократии и свободной рыночной экономике. Чуть ранее госдепартамент распространил сообщение, что на противодействие России в 2020 году в проекте бюджета предлагается выделить 661 миллион долларов.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", глава МИД Сергей Лавров отмечал, что нет никаких фактов, подтверждающих такие действия.


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