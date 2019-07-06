"Уродливую" статую Мелании Трамп установили в Словении

Изваяние выполнено из дерева в жанре наивного искусства, что предполагает условность его восприятия. Так, заметна намеренная грубость при выполнении черт лица и фигуры.

В Словении показали деревянную статуи супруги президента США Дональда Трампа Мелании, передает Lenta.ru.

Статуя расположена на берегу реки Савы в населенном пункте Рожно недалеко от родного города первой леди США - Севницы. Скульптура изображает Меланию Трамп в голубом платье, в котором она присутствовала на инаугурации супруга. Правой рукой она приветствует город.

Изваяние выполнено из дерева в жанре наивного искусства, что предполагает условность его восприятия. Так, заметна намеренная грубость при выполнении черт лица и фигуры.

В соцсетях неоднозначно оценили работу скульптура, посчитав ее непохожей на супругу американского лидера. Так, пользователи нашли сходство статуи со Смурфеттой (героиня мультфильма "Смурфы"), назвали ее причудливой, уродливой и позорной.

Автор концепции - американский художник Брэда Дауни. Отмечается, что ему принадлежит только идея скульптуры, саму работу выполнял наемный работник, который с помощью бензопилы претворил ее в жизнь. Показ статуи - часть выставки Ta Eho ("Это Эхо"), которая открылась в Любляне.

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