В Калифорнии снова произошло землетрясение
Магнитуда составила 6,9.
Фото : livescience.com6 июля 2019, 10:38
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в пятницу на юге Калифорнии, передает ТАСС.
По ее информации, эпицентр находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест. По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 км.
Это второе землетрясение в этом районе за последние дни. 4 июля в 195 км к северу от Лос-Анджелеса (население - около 4 млн человек), неподалеку от города Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали. Население Риджкреста составляет около 28 тыс человек.
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