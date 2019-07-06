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В Калифорнии снова произошло землетрясение

Магнитуда составила 6,9.

Фото : livescience.com6 июля 2019, 10:38

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в пятницу на юге Калифорнии, передает ТАСС.

По ее информации, эпицентр находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест. По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 км.

Это второе землетрясение в этом районе за последние дни. 4 июля в 195 км к северу от Лос-Анджелеса (население - около 4 млн человек), неподалеку от города Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали. Население Риджкреста составляет около 28 тыс человек.


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