Здания повредились из-за землетрясения в Калифорнии

Некоторые дома сместились.

Мощное землетрясение вызвало незначительные повреждения ряда зданий в американском штате Калифорния, сообщает РИА Новости.

По последним данным сейсмологов, магнитуда землетрясения, зарегистрированного в 03.19 UTC (09.19 по времени Нур-Султана) на юге Калифорнии, составляла 7,1.

- Некоторые дома сместились, на фундаментах появились трещины, есть обрушения опорных стен. Один легко раненный, пожарные оказывают ему помощь, - говорится в Twitter пожарной службы округа Сан-Бернардино.

Руководство аэропорта Лос-Анджелеса сообщило, что подземные толчки не вызвали сбоя в рабочем графике.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!