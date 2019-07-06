Здания повредились из-за землетрясения в Калифорнии
Некоторые дома сместились.
Фото : marketwatch.com6 июля 2019, 11:04
Мощное землетрясение вызвало незначительные повреждения ряда зданий в американском штате Калифорния, сообщает РИА Новости.
По последним данным сейсмологов, магнитуда землетрясения, зарегистрированного в 03.19 UTC (09.19 по времени Нур-Султана) на юге Калифорнии, составляла 7,1.
- Некоторые дома сместились, на фундаментах появились трещины, есть обрушения опорных стен. Один легко раненный, пожарные оказывают ему помощь, - говорится в Twitter пожарной службы округа Сан-Бернардино.
Руководство аэропорта Лос-Анджелеса сообщило, что подземные толчки не вызвали сбоя в рабочем графике.
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