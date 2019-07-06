Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Здания повредились из-за землетрясения в Калифорнии

Некоторые дома сместились.

Фото : marketwatch.com6 июля 2019, 11:04

Мощное землетрясение вызвало незначительные повреждения ряда зданий в американском штате Калифорния, сообщает РИА Новости.

По последним данным сейсмологов, магнитуда землетрясения, зарегистрированного в 03.19 UTC (09.19 по времени Нур-Султана) на юге Калифорнии, составляла 7,1.

- Некоторые дома сместились, на фундаментах появились трещины, есть обрушения опорных стен. Один легко раненный, пожарные оказывают ему помощь, - говорится в Twitter пожарной службы округа Сан-Бернардино.

Руководство аэропорта Лос-Анджелеса сообщило, что подземные толчки не вызвали сбоя в рабочем графике.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты