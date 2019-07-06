Музей мира и согласия ликвидируют в Нур-Султане

Теперь там располагается "Центр Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога"

Столичный музей мира и согласия ликвидируют. Соответствующее постановление опубликовано на портале eGov, передает Zakon.kz.

Согласно тексту постановления за подписью премьер-министра Аскара Мамина, республиканское государственное казенное предприятие будет ликвидировано. Имущество музея будет передано на баланс НАО "Центр Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога".

Исполнение мер постановления возложено на Министерство культуры и спорта совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов.

О создании центра стало известно в конце сентября 2018 года.

- Постановлением Правительства от 25 апреля № 226 создан "Центр Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога". Он уже функционирует и размещён во Дворце Мира и Согласия. 18 сентября в нём планируется провести 18-й секретариат съезда лидеров мировых и традиционных религий. Организацию будет осуществлять созданный центр, - сообщила телеканалу "Алматы" руководитель управления комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Мерекегуль Карабаева.

Представитель МИОР пояснил, что музей пока не закрыт.

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