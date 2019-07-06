Еще один взрыв в Арыси, ДТП с автобусами и прочие происшествия за неделю

Некоторые случаи обошлись без жертв и пострадавших.

Первая неделя июля запомнилось большим количеством аварий, повторному взрыву в Арыси и многим другим. Если вы пропустили что-то важное, Zakon.kz напомнит о ЧП за неделю.

Еще взрыв

5 июля в Арыси опять прогремел взрыв. Был подрыв одиночного боеприпаса во время работ по сбору остатков оружия инженерно-саперными подразделениями на территории, непосредственно прилегающей к арсеналу (запретная зона). Возник пожар, его почти сразу ликвидировали. На этот раз, к счастью, никто не пострадал.

Приключения пассажирского транспорта

Сразу несколько крупных происшествий за неделю произошли с участием общественного транспорта.

В Алматы 1 июля автобус упал с моста на развязке Райымбека- Саина. По словам водителя, это произошло из-за скользкой дороги, которую ранее полили водой. В итоге, он въехал в отбойник и упал с моста. Пострадал один человек, ему оказали помощь и отправили домой.

В тот же день, но уже в Уральске пассажирский автобус врезался легковой автомобиль. Водитель ВАЗ-2114 проехал перед путепроводом на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с пассажирским автобусом маршрута №5. В результате столкновения пострадали несколько человек, они находились в легковом автомобиле, их госпитализировали в больницу.

Другие ЧП с автомобилями

В Алматы на СТО произошла трагедия. Как рассказали находившиеся в момент происшествия на СТО люди, сотрудник персонала станции должен был переставить обслуживавшуюся там Toyota Camry. Когда сдавал задним ходом, он не заметил стоявшего позади машины работника станции и сбил его.

Двадцатилетнего парня прижало к стоявшей позади машине. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи.

В Алматы автомобиль снес конструкции поста полиции в Алматы. Со слов очевидцев, автомашина Nissan Qashqai двигалась по улице Новая Саина в северном направлении. В том месте, где дорога сужается, видимо, водитель авто поздно заметил это и на полном ходу залетел на бордюр.

После этого машина снесла две металлические опоры экологического поста полицейской службы, несколько секций металлического забора, после чего опрокинулась на крышу.

В результате ДТП пострадали два человека - водитель и пассажир авто. С различными травмами их доставили в ближайшую больницу.

3 июля четыре человека погибли в аварии в Карагандинской области. На автодороге "Балхаш-Алматы" не доезжая 10 км до села Гульшат 45-летний водитель автомашины BMW, двигаясь в направлении Алматы, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной DAF. В результате ДТП водитель автомашины BMW и его трое пассажиров от полученных травм скончались на месте, так же 7-летняя девочка, пассажир автомашины BMW с различными травмами госпитализирована.

Жертвой ДТП стал студент КазНМУ в Алматы. 20-летний студент второго курса факультета "Общая медицина" получил травмы результате ДТП, когда он подрабатывал курьером. Со слов очевидцев его мопед на Северном кольце сбил легковой автомобиль. Студент поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, его не удалось спасти.

Другие происшествия

В Алматинской области полыхал один из крупнейших пожаров. ЧП произошло на трассе Алматы – Баканас. Первую искру заметили проезжавшие мимо очевидцы. О происшествии тут же сообщили пожарным. К их приезду сухая трава горела открытым пламенем.

Со стихией спасатели боролись около шести часов, подключили и спецтехнику. Но справиться с огнем было сложно из-за усилившегося ветра. Очевидцы рассказывают, что с каждой минутой пламя поднималось все выше. Сгорело 40 гектаров. К счастью, поблизости нет жилого массива. Обошлось без жертв и пострадавших.

В ВКО полуторогодовалая девочка выжила благодаря полицейским. Она выпала из окна третьего этажа. Ее родители быстро сели в машину и поехали в Усть-Каменогорск за помощью. Увидев сотрудников полиции, безутешный мужчина попросил о помощи. Они организовали ему «зеленый коридор», за счет чего удалось быстро доставить ребенка в больницу.

Подготовила Асема Тунгушбаева

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