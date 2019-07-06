Премьера спектакля "Ногайбай би" прошла в Петропавловске

Спектакль был тепло принят зрителями.

В рамках программы "Рухани жаңғыру" казахский драматический театр им.С.Муканова представил спектакль "Ногайбай би". Премьера приурочена к 185-летию известного земляка Ногайбая Батырбекова, сообщает Zakon.kz.

В середине ХІХ-начале ХХ веков он внес большой вклад в решение судебных вопросов казахского общества.

По словам режиссера спектакля Фархада Молдагали, в пьесе задействовано около 20 актеров.

- Идея постановки спектакля появилась год назад. На протяжении месяца у нас усиленно проходили репетиции и вот сегодня мы готовы представить спектакль, - рассказал Фархад Молдагали.

Ногайбай Батырбеков был правителем Полудинской волости. Он знал традиции казахского народа, законы степи, владел ораторским искусством.

Ногайбай Батырбеков пользовался большим уважением среди людей. Решением совета аксакалов ему было присвоено звание бия. Ногайбай би отличали такие качества, как честность и справедливость. Выносимые им решения легко исполнялись благодаря его авторитету в народе.

Актерам театра удалось в точности воссоздать атмосферу того времени. И, конечно же, особый акцент был сделан на образе главного героя - честного, справедливого и прямолинейного бия. Ногайбай показан как мудрый, степенный человек, знающий характер людей, традиции. Он принимает решения, которые понятны простым людям.

К слову, родился Ногайбай Батырбеков на территории аула в районе Магжана Жумабаева, который теперь носит имя выдающегося земляка.

- Я потомок Ногайбай би в пятом поколении. Нам с детства рассказывали о нем, что это был человек чести. В 90-х годах с обретением Независимости было принято решение переименовать аул в честь знаменитого земляка. Сегодня мы посмотрели замечательный спектакль. Я думаю, что дело Ногайбай би продолжает жить и сегодня. Когда-то село было неперспективное, но сейчас оно процветает, - рассказал руководитель ТОО "Ногайбай" Алтыбек Сапаров.

Большая работа была проведена по увековечиванию имени знаменитого бия. Первая брошюра о Ногайбай би была издана в 2012 году. Как рассказала директор Северо-Казахстанского областного архива Сауле Маликова, информация была собрана в республиканском архиве города Алматы, а также в архиве города Санкт-Петербург.

- Когда мы собрали очень большой объем документов о Ногайбай би мы обратились с просьбой внести в региональный список сакральных мест Северного Казахстана – мазар Ногайбай би. Захоронение Ногайбай би является одним из известных значимых мест. Затем уже на республиканском уровне на основе архивных документов нам удалось доказать его значимость не только для Северного Казахстана, но и для общенационального значения.

Спектакль "Ногайбай би" был тепло принят зрителями.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!