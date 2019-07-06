За два месяца по программе Nurly Ertis 103 семьи переехали из Нур-Султана в Экибастуз
Девять из них въедут в трехкомнатные и 18 - в двухкомнатные квартиры.
Фото : pavlodarnews.kz6 июля 2019, 12:18
Всего в Павлодарскую область за два месяца действия программы Nurly Ertis переехали 103 многодетные семьи из трудоизбыточных регионов страны, передает pavlodarnews.kz.
В преддверии Дня столицы в Экибастуз прибыл шестой поток переселенцев из Нур-Султана – 27 семей.
Девять из них въедут в трехкомнатные и 18 - в двухкомнатные квартиры.
- Дети на бесплатной основе будут посещать детские сады, учащиеся будут обеспечены школьными принадлежностями, а их родители - трудоустроены, - сказал, вручая ключи новоселам, заместитель акима области Асхат Оралов. - В дальнейшем Павлодарская область станет для многих наших граждан местом реализации их желаний и инициатив.
Всего в Павлодарскую область за два месяца действия программы Nurly Ertis переехали 103 многодетные семьи, или 617 человек, среди которых 430 - дети.
Программу Nurly Ertis запустили ровно два месяца назад.
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