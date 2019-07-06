В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 400 человек

Погибли 22 человека.

Более 400 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области, сообщает РИА Новости.

- К сожалению, погибли 22 человека, госпитализированы 410 человек, 2165 пострадавшим оказана медицинская помощь. К сожалению, остается неизвестной судьба 13 человек, - рассказал замглавы МЧС Павел Барышев.

В Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, в зоне подтопления оказались 103 населенных пункта, более 33 тысяч человек.

В настоящее время остается подтопленным один населенный пункт – город Тулун: 346 жилых домов с населением 1072 человека.

В 14 пунктах временного размещения находятся 564 человека, из них 161 ребенок.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!