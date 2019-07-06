Новые автобусы и монумент домбры стали подарками для кокшетауцев

В будущем планируется на полностью обновить парк общественного транспорта областного центра и распространить наработанную практику во всех городах области.

В Кокшетау праздник отметили запуском новых 30-ти автобусов по внутреннему маршруту, передает управление внутренней политики Акмолинской области.

- Сегодня, в День Столицы мы принимаем первую партию автобусов в количестве 31 единицы, собранных на заводе отечественного производителя ТОО "СарыАркаАвтоПром". Еще 13 автобусов прибудет в Кокшетау в начале ноября текущего года, - отметил руководитель региона Ермек Маржикпаев в своем поздравительном слове.

Данный проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства по инициативе перевозчика ТОО "Кокшетауский автобусный парк".

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в текущем году заключен контракт на поставку 44 городских автобусов, которые будут собраны на заводе Казахстанского автопроизводителя ТОО "СарыАркаАвтопром" Костанай. Новые автобусы адаптированы к климатическим условиям, имеют камеры видеонаблюдения, GPS-навигацию с автоинформатором, датчики пассажиропотока, аппарель для лиц с особенными потребностями и стационарные терминалы электронной оплаты проезда.

В будущем планируется на полностью обновить парк общественного транспорта областного центра и распространить наработанную практику во всех городах области.

Еще одним радостным событием для горожан стало открытие скульптурной композиции "Домбра". Автором монумента является известный скульптор, художник, победитель республиканских и международных конкурсов Манарбек Бурмаганов. Местом 11-ти метрового монумента, кокшетауцы выбрали территорию областного казахского музыкально-драматического театра имени Шахмета Хусаинова. Стелла изготовлена и установлена за счет спонсорских средств.

Инсталяция несет особый символизм, ведь акмолинская земля – колыбель музыкального традиционного песенного искусства, родина выдающихся акынов-импровизаторов, чьи произведения и творчество повлияли на формирование духовного сознания народа, являются общенациональным достоянием.

Открытие монумента ознаменовалось импровизацией в исполнении местных актеров и акынов, олицетворяющих Үкілі Ыбырая, Биржан сал и Ақан сері, а 500 домбристов области одновременно исполнили кюй Туркеш и Курмангазы "Сарыарқа".

Праздничный день продолжился концертной программой, подготовленной артистами Акмолинской областной филармонии имени Үкілі Ыбырая.

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