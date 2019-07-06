Выступление всемирно известной балетной труппы "Астана Опера" стало подарком Каунасу

По оценкам зрителей, выступление казахстанской балетной труппы стало настоящим праздником классического искусства и великолепным подарком для жителей и гостей Каунаса.

Уникальную программу Гала-балета, включающую в себя шедевры мировой классики и творения выдающихся хореографов XX и XXI столетий, 5 июля представила литовской публике балетная труппа "Астана Опера". Тысячи туристов и жителей литовского города Каунас, собравшихся на открытой площадке возле знаменитого Каунасского замка, выражали признательность и восторг от увиденного бурными овациями и криками "браво".

Обширную программу из двух отделений, автором которой стала художественный руководитель балетной труппы "Астана Опера" Народная артистка России Алтынай Асылмуратова, открыло па-де-де из балета "Жизель" А. Адана. Образы хрупкой Жизели и графа Альберта создали яркая молодая солистка Анастасия Заклинская и ее партнер – ведущий солист Олжас Тарланов. Артистке удалось мастерски исполнить партию невесомо-воздушной вилисы и рассказать трогательную историю любви выразительным языком танца. Старейший каменный замок Литвы, построенный в середине XIV века в месте слияния рек Немана и Нериса, служил живописной декорацией фантастического балета. А во второй части концерта Анастасия Заклинская искусно перевоплотилась в восточную красавицу Зобеиду из балета "Шехеразада" в хореографии М. Фокина на музыку Н. Римского-Корсакова. В роли Золотого раба выступил солист балета Серик Накыспеков.

Вслед за нежной Жизелью на сцену вышла страстная цыганка Кармен. Литовским зрителям представили дуэт из одноименного балета именитого хореографа XX века Ролана Пети, поставленный на музыку Ж. Бизе. Выразительная актерская игра и чувственная пластика Заслуженных деятелей Казахстана Гаухар Усиной и Рустема Сейтбекова не оставили равнодушными ни одного из присутствующих.

Занимательный рассказ, наполненный древней магией, где переплетаются миф и сегодняшняя реальность, представил собой дуэт из балета "Sounds of Time" казахстанского композитора Актоты Раимкуловой в постановке швейцарского балетмейстера Ксении Зверевой. Героев, обладающих таинственной силой и попадающих в круговорот удивительных событий, воплотили Заслуженный деятель Казахстана Анель Рустемова и Олжас Тарланов. Образцы творчества современных отечественных и зарубежных авторов также включали номера "Тамыр" К. Шильдебаева в хореографии А. Садыковой и "Потерянный рай" К. Зверевой на музыку Дж. Уильямса.

Атмосфера праздника переполняла все в округе, артисты выкладывались максимально, порадовав жителей Каунаса исполнением Индусского танца из балета "Баядерка", Цыганского танца из балета "Дон Кихот" (ред. Е. Шерстневой) Л. Минкуса, па-де-де из балета "Корсар" А. Адана, па-де-де из балета "Арлекинада" Р. Дриго. Свое искусство зрителям представили ведущий солист Еркин Рахматуллаев, солисты Далер Запаров, Шугыла Адепхан, артисты балета Жанибек Иманкулов, Наталья Кондя, Назира Заетова, Султанбек Гумар, Галымжан Нурмухамет, Бостан Кожабеков, Данияр Жуматаев и др.

Особый восторг публики вызвало выступление этуалей балетной труппы "Астана Опера" Заслуженных деятелей Казахстана Айгерим Бекетаевой и Бахтияра Адамжана. Прима и премьер исполнили дуэт из известного балета XX века "Собор Парижской Богоматери" Р. Пети на музыку М. Жарра. Совершенная красота, искренность, изящество и шаловливость Эсмеральды Айгерим Бекетаевой трогала сердца, балерина "блистала" в этой непростой партии, продемонстрировав яркий артистический темперамент, профессиональные данные и высочайший уровень технической подготовки.

Названная международными экспертами и критиками "идеальной" интерпретация Бахтияра Адамжана сложнейшей пластики уродливого тела и ангельской чистоты души калеки-звоняря Квазимодо имела оглушительный успех у зрителей. Сила и энергетика танца, полетность прыжков, безупречная техника и непревзойденное актерское мастерство ведущего солиста покорили балетоманов многих стран мира. Не стал исключением и Каунас, ряды поклонников таланта казахстанских артистов пополнили литовские ценители хореографического искусства. Гран-па из балета "Дон Кихот" Л. Минкуса в исполнении звезд мирового балета А. Бекетаевой и Б. Адамжана стало феерическим завершением вечера.

По оценкам зрителей, выступление казахстанской балетной труппы стало настоящим праздником классического искусства и великолепным подарком для жителей и гостей Каунаса.

- Артисты продемонстрировали нам высокую культуру танца, техническое и актерское мастерство. Профессиональные данные танцовщиков выше всяких похвал. Очевидно, что каждый их них обладает яркой индивидуальностью, артистической харизмой и собственным стилем. Линии рук и ног балерин безупречны, они были словно поэзия в движении. Труппа, несомненно, находится в великолепной форме. Также хочется отметить жанровое разнообразие и контрастность номеров интересной, насыщенной и хорошо продуманной концертной программы. Понравилось все: как классические балеты, так и современные номера, это было поистине впечатляющее зрелище! Надеюсь, сегодняшнее выступление в Каунасе будет далеко не последним, - поделилась впечатлениями зрительница Агне Рауде.

Гастроли балетной труппы "Астана Опера" в Каунасе организованы при поддержке Министерства культуры и спорта РК в рамках программы "Рухани жаңғыру".

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