Программа обновления автобусного парка набирает обороты

Обновление автобусного парка в регионах РК стало возможным благодаря Программе по обновлению и модернизации общественного транспорта отечественными автобусами

Автобусные парки Павлодара и Кокшетау пополнились общественным транспортом YUTONG и ANKAI отечественного производства.

В рамках программы обновления автобусного парка, реализованной МИИР РК, АО "БРК-Лизинг" и при участии отечественных производителей Павлодарский автопарк приобрел 30 современных автобусов ANKAI, а автобусный парк Кокшетау пополнили 44 дизельных YUTONGа, отвечающих экологическому стандарту Евро-6.

И ANKAI, и YUTONG являются лидерами в мировом производстве общественного транспорта и производятся на мощностях ТОО "СарыаркаАвтоПром" в городе Костанай, который в свою очередь является флагманом отечественного автомобилестроения и по праву занимает лидирующие позиции в программе обновления автобусного парка РК.





Примечательно, что в Павлодаре, треть приобретаемой техники – полностью электрические автобусы, отвечающие всем мировым стандартам безопасности и комфорта. У электробусов полностью отсутствуют вредные выбросы в атмосферу и благодаря отсутствию двигателей внутреннего сгорания - минимальное шумовое воздействие, что позволяет пассажирам комфортно и безопасно осуществлять ежедневные поездки. Стоит отметить, что Павлодар один из первых городов Казахстана приступивший к переходу на зеленые технологии, и дальнейшее обновление изношенных автобусов положительно повлияет на экологический климат региона. Более того, использование техники на электрической тяге, позволит автобусному парку существенно сократить расходы на содержание автобусов за счет отсутствия затрат на топливо, сервисное обслуживание и другие расходные материалы.

Автобусы марки YUTONG, переданные в автопарк Кокшетау, эксплуатируются в более чем 30 странах на всех континентах. Техника оснащена по последним мировым требованиям в сфере общественных перевозок и отвечает всем существующим стандартам качества. Автобусы оснащены местами и специальными пандусами для людей с ограниченными возможностями, системой электронного билетирования и наблюдения.





Обновление автобусного парка в регионах РК стало возможным благодаря Программе по обновлению и модернизации общественного транспорта отечественными автобусами. С запуском Программы автобусные парки по всей стране получили импульс на обновление. Критически изношенный автобусный парк по всей Республике составлял порядка 6,5 тысяч единиц со сроком эксплуатации свыше 12 лет.



Уже обновлены автобусные парки городов Актобе и Атырау. В июне Автобусный парк Шымкента получил 300 единиц новой техники из запланированных 1 000 автобусов. В процессе обновления находятся города: Нур-Султан, Актау, Костанай, Туркестан и Талдыкорган. Более того, автобусы для города Нур-Султан будут полностью электрические и впервые будут оснащены экспериментальными датчиками контроля для оценки степени усталости водителя, что позволит обеспечить максимальную безопасность пассажиров.

Уже порядка двух миллионов пассажиров в различных городах Казахстана имеют возможность безопасно и комфортно передвигаться на общественном транспорте казахстанского производства, благодаря реализации Программы, которая приобрела общегосударственный масштаб.

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