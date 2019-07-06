Взрыв прогремел в воинской части в Азербайджане

Погибли два человека.

В Азербайджане в одной из воинских частей прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, произошел несчастный случай.

- Военнослужащий уронил из рук на землю заряд танкового снаряда, после чего произошел взрыв, - говорится в сообщении министерства обороны.

В результате погибли два человека: - прапорщик Амиддин Агаларов и младший сержант Самир Салахов. Еще один - прапорщик Нурлан Мамедов - получил тяжелое ранение.

По факту взрыва началось расследование.

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