Взрыв прогремел в воинской части в Азербайджане
Погибли два человека.
Фото : topwar.ru6 июля 2019, 14:57
В Азербайджане в одной из воинских частей прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, произошел несчастный случай.
- Военнослужащий уронил из рук на землю заряд танкового снаряда, после чего произошел взрыв, - говорится в сообщении министерства обороны.
В результате погибли два человека: - прапорщик Амиддин Агаларов и младший сержант Самир Салахов. Еще один - прапорщик Нурлан Мамедов - получил тяжелое ранение.
По факту взрыва началось расследование.
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