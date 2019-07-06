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Токаев открыл Дворец единоборств в столице

В новом в многофункциональном сооружении будут проходить различные международные соревнования по таким видам спорта, как бокс, борьба, дзюдо, тяжелая атлетика и другие.

Фото : Акорда6 июля 2019, 15:44

В рамках празднования Года молодежи во Дворце единоборств "Jekpe-Jek" состоялся гала-фестиваль боевых искусств, приуроченный ко Дню столицы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе фестиваля, организованного Ассоциацией боевых искусств Казахстана, были продемонстрированы показательные и профессиональные бои.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел тренировочные залы и инфраструктуру нового спортивного комплекса.

Дворец единоборств ориентирован на подготовку спортсменов и проведение соревнований по боксу, борьбе, дзюдо, тяжелой атлетике и другим видам спорта.


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