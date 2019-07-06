Уточнен порядок возврата лицензионного сбора

Выдача лицензий осуществляется уполномоченным государственным органом в порядке и случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

В настоящее время в органы государственных доходов поступают множество заявлений на возврат сборов за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности (далее – лицензионный сбор), сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление государственных доходов по Алатаускому району.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 550 Налогового кодекса лицензионный сбор взимается при выдаче (переоформлении) лицензий (дубликата лицензий) на занятие определенными видами деятельности, подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Выдача лицензий осуществляется уполномоченным государственным органом (далее - лицензиар) в порядке и случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

Согласно пункту 1 статьи 552 Налогового кодекса сумма лицензионного сбора исчисляется по установленным ставкам и уплачивается в бюджет по месту нахождения плательщика сбора до подачи соответствующих документов лицензиару.

Возврат уплаченных сумм лицензионного сбора не производится, за исключением излишне уплаченных сумм.

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Налогового кодекса излишне уплаченными признаются уплаченные суммы лицензионного сбора – при условии подтверждения лицензиаром факта не совершения им действий (в том числе в результате отказа налогоплательщика от совершения действий до подачи соответствующих документов), для осуществления которых требуется уплата таких платежей.

При этом возврат излишне уплаченных сумм лицензионного сбора производится налоговым органом по месту их уплаты на основании налогового заявления плательщика сбора и представления им документа, выданного лицензиаром, подтверждающим непредставление указанным лицом документов на получение лицензии.

Обращаем внимание, если в платежном документе указан вид лицензируемой деятельности, то представление документа необходимо только от соответствующего лицензиара.

Таким образом, с подтверждающим документом лицензиара, в налоговые органы подается налоговое заявление по приложению №15 на зачет или возврат излишне уплаченной суммы, согласно приказу Министерства финансов РК от 12 февраля 2018 года №160, с указанием суммы возврата лицензионного сбора, реквизиты банковского счета для возврата, а также документ подтверждающий оплату лицензионного сбора (платежное поручение/квитанция). Возврат производится согласно статье 101 Налогового кодекса в течении 10 рабочих дней на банковский счет плательщика.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!