Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Из Арыси сделают "умный город"

Заместитель премьер-министра отметил, что работы по восстановлению города должны проводиться качественно и в срок.

Фото : Пресс-служба акима Туркестанской области6 июля 2019, 17:11

Заместитель Премьер-Министра РК Женис Касымбек прибыл в Арыс, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В первую очередь Женис Касымбек ознакомился с ходом восстановительных работ. Заместитель премьер-министра отметил, что работы по восстановлению города должны проводиться качественно и в срок.

Ознакомившийся с сегодняшним положением города, Женис Касымбек провел совещание по вопросу восстановления Арыси. Некоторым акиматам областей было поручено ускорить темп работ, при этом проводить их качественно и с использованием современных строительных материалов.

Кроме того на совещании было поручено министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности "АО НИТ", АО "Холдинг "Зерде", "Казахелеком" и "Транстелекому", совместно с акиматом Туркестанской области проработать вопрос создания "умного города" Арыс, который охватит все сферы жизнедеятельности: коммунальные службы, безопасность, интернет и телефония, образования, здравоохранение и др.

Вопросы водообеспечения жителей города Арыс и близлежащих сельскохозяйственных наделов обсуждали во второй части совещания. Было поручено отремонтировать трубопроводные системы города и оросительные каналы в кратчайшие сроки.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты