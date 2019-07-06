Заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев получил учебный отпуск

Ранее должность замакима получил Ержан Бабакумаров.

Заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев ушел в учебный отпуск, сообщает Zakon.kz.

Арман Оразбаевич Кырыкбаев родился 20 октября 1976 года в Целинограде.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахская государственная академия управления (1996);

· Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2000-2002), экономист-международник

Трудовой стаж:

· Референт, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-1997);

· Атташе Посольства Республики Казахстан в Узбекистане (1997-1999);

· Третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999-2000);

· Второй секретарь Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002);

· Директор департамента стратегии и маркетинга ЗАО "Корпорация ABE" (2002-2004);

· Генеральный директор ТОО "К-МАРТ" (2004-2005);

· Заместитель акима Медеуского района (2005);

· Директор Государственного фонда развития молодежной политики гор. Алматы (2005-2006);

· Директор департамента общественно-политической работы и связей с общественностью Министерства культуры и информации Республики Казахстан (04.2006-02.2008);

· Председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан (02.2008-01.2010);

· Заместитель акима Карагандинской области (01.2010-02.2012);

· Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (02.2012-01.2014);

· Советник первого заместителя председателя партии "Нур Отан" (02.2014-2015);

· Заместитель акима города Алматы по вопросам внутренней политики, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, развития языков и др. (с 10.2015)

Ранее должность замакима получил Ержан Бабакумаров.

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