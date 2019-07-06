Степной ветер напевал музыку этой земли - ТРК Президента подготовил ролик о Нур-Султане

На фоне красочных пейзажей столицы девушка читает стихи, посвященные городу.

Телерадиокомплекс президента Казахстана ко Дню столицы опубликовал ролик на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На фоне красочных пейзажей Нур-Султана девушка читает стихи, посвященные городу.

6 июля, Казахстан отмечает день рождения столицы. В этом году ей исполнился 21 год.

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