Степной ветер напевал музыку этой земли - ТРК Президента подготовил ролик о Нур-Султане
На фоне красочных пейзажей столицы девушка читает стихи, посвященные городу.
Фото : Astana.gov6 июля 2019, 18:54
Телерадиокомплекс президента Казахстана ко Дню столицы опубликовал ролик на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
На фоне красочных пейзажей Нур-Султана девушка читает стихи, посвященные городу.
6 июля, Казахстан отмечает день рождения столицы. В этом году ей исполнился 21 год.
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