Алтай Кульгинов: Открыта дорога к аэропорту Нур-Султана
Строительство развязки продолжается.
Фото : Уральская неделя6 июля 2019, 19:14
В Нур-Султане открыли участок дороги к аэропорту, где строят дорожную развязку. Об этом написал на своей странице в Twitter аким столицы Алтай Кульгинов, сообщает Zakon.kz.
Құрметті қала тұрғындары!— Altay Kulginov (@AltayKulginov) 6 июля 2019 г.
Мерекеге орай аэропортқа жол ашылды!
Дорогие жители столицы!
Дорогу в аэропорт открыли!
Спасибо коллегам, Казавтожол и дорожникам!
Всеx с Праздником!
PS. Строительство развязки продолжается. pic.twitter.com/GV4ZVRJkEz
- Дорогие жители столицы! Дорогу в аэропорт открыли! Спасибо коллегам, Казавтожол и дорожникам! Всеx с Праздником! PS. Строительство развязки продолжается, - пишет аким.
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