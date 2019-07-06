Алтай Кульгинов: Открыта дорога к аэропорту Нур-Султана

Строительство развязки продолжается.

В Нур-Султане открыли участок дороги к аэропорту, где строят дорожную развязку. Об этом написал на своей странице в Twitter аким столицы Алтай Кульгинов, сообщает Zakon.kz.

Құрметті қала тұрғындары!



Мерекеге орай аэропортқа жол ашылды!



Дорогие жители столицы!



Дорогу в аэропорт открыли!



Спасибо коллегам, Казавтожол и дорожникам!



Всеx с Праздником!



PS. Строительство развязки продолжается. pic.twitter.com/GV4ZVRJkEz — Altay Kulginov (@AltayKulginov) 6 июля 2019 г.

- Дорогие жители столицы! Дорогу в аэропорт открыли! Спасибо коллегам, Казавтожол и дорожникам! Всеx с Праздником! PS. Строительство развязки продолжается, - пишет аким.

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