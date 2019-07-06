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Алтай Кульгинов: Открыта дорога к аэропорту Нур-Султана

Строительство развязки продолжается.

Фото : Уральская неделя6 июля 2019, 19:14

В Нур-Султане открыли участок дороги к аэропорту, где строят дорожную развязку. Об этом написал на своей странице в Twitter аким столицы Алтай Кульгинов, сообщает Zakon.kz.

- Дорогие жители столицы! Дорогу в аэропорт открыли! Спасибо коллегам, Казавтожол и дорожникам! Всеx с Праздником! PS. Строительство развязки продолжается, - пишет аким.


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