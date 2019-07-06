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Бакытжан Сагинтаев: Строительство транспортных развязок - проблемный вопрос в Алматы

Необходимо разгрузить потоки и повысить мобильность горожан.

Фото : Facebook6 июля 2019, 19:23

Бакытжан Сагинтаев провел совещание по дальнейшему развитию транспортной и дорожной инфраструктуры города, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом алматинский аким разместил на своей странице в Facebook.

Рассмотрели проблемные вопросы строительства транспортных развязок и проблемы улиц. Цель — увеличить пропускную способность малого транспортного кольца, разгрузить потоки и повысить мобильность горожан, - пишет Бакытжан Сагинтаев.


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