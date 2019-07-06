Восход солнца в Нур-Султане - BBC представили ролик

Ролик, который мы сняли в Нур-Султане, станет красивым и запоминающимся подарком для города, который мы смогли сделать благодаря нашим партнерам в Казахстане! - Сергей Становкин.

Глава Коммерческого Представительства в BBC Worldwide Сергей Становкин представил на своей странице в Facebook ролик, где запечатлен восход солнца в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

Здесь же рассказывается о том, как проходили съемки.

- Сегодня я хочу представить наш новый проект в цикле “Восход Солнца” - “Восход солнца в Нур-Султане”. Спасибо Заказчику за оказанное нам доверие и возможность представить миру столицу Казахстана в самое красивое время суток на важном историческом этапе. Спасибо режиссеру, не спавшему ночами в поисках лучших креативных решений, спасибо тем, кто готовил ночами съемку, чтобы поймать секунды рассвета в различных точках города, спасибо команде британской студии DARS FILMS, постпродакшн, графикам, цветокорректорам, режиссеру по звуку и диктору, которые может быть и спали по ночам, но готовы были на любые подвиги и иногда эти подвиги совершали! Завтра государственный праздник Республики Казахстан - День столицы. К празднику принято делать подарки. Я очень надеюсь, что ролик, который мы сняли в Нур-Султане, станет красивым и запоминающимся подарком для города, который мы смогли сделать благодаря нашим партнерам в Казахстане!

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