Столичное управление образования предупредило родителей о мошенниках

Сомнительные объявления на сайтах, предлагающих помочь устроить ребенка в детский сад, приведут лишь к тому, что родители останутся и без места в саду, и без денег.

В столичном управлении образования попросили не обращаться по поводу распределения мест в детсадах к авторам сомнительных объявлений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

Пресс-служба столичного управления образования опубликовала предупреждение о том, что авторы сомнительных объявлений в соцсетях и на сайте OLX о помощи в получении места в детсаду будут привлечены к ответственности уполномоченными органами.

- Просим родителей не обращаться за помощью к таким объявлениям, так как конечный итог только один - вы останетесь без детского сада и без вложенных в эту сомнительную услугу финансовых средств, - отметили в пресс-службе столичного управления образования.

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