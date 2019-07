Котофото, сделанные в нужный момент

У вас есть кошка? Тогда у вас наверняка есть интересные фотографии вашего пушистого питомца, сделанные в самый подходящий момент.

Ну, а если таких фотографий нет, стоит набраться терпения и понаблюдать за любимым Мурзиком – рано или поздно он выкинет что-нибудь этакое, что вы (если повезет, конечно) сможете запечатлеть в анналах семейной истории.

1. Это предложение мира или, наоборот, угроза? Наверное, второе, учитывая натуру большинства кошек.

2. Неожиданно.

3. На создание такого фокуса необходимо участие человеческого партнера. Этот четвероногий Блэйн – настоящий мастер левитации.

4. Хмм… похожи.

5. Кошка справа явно не ожидала такого поворота событий. Кого-то застигли врасплох!

6. Для такого фото нужен невероятно терпеливый фотограф и кот, мотивируемый чисто садистскими намерениями.

7. Удачно сел.

8. В принципе, такие фото можно делать хоть каждый день – кошки дерутся с собаками постоянно. Но выражение на мордашке этого шпица - это нечто!

9. Берем кошку, ставим на комод с дорогущей вазой и цветами. Готовьте фотоаппарат, потому что скоро в нем будет последний кадр, на котором вы увидите эту вазу целой.

10. Вот этот парень.

11. Нет, серьезно, вот эти ребята.

12. Вот только коты так могут – прыгать за любимой игрушкой тройным сальто и при этом выглядеть так, будто они делают это через "не хочу".

13. Двойное облизывание.

14. Здесь нужно поставить песню Уитни Хьюстон "I Will Always Love You" из фильма "Телохранитель".

15. "Вот едет машинка, сейчас она заедет в гараж. Открывай ротик". На детей такое действует не всегда. Но на котов – в 10 случаях из 10. Особенно, если в качестве "машинки" - ложка со сливками.

16. Кошачья борода!

17. Отличный кадр. Настоящая кошачья любовь во всем ее рыжем проявлении.

18. Хм… у кого-то очень длинная кошка.

19. Десять из десяти. Неприятный сюрприз на 100% заслужен – лучше не лезть туда, куда не следует.

20. Кто ел на обед гороховый суп?

21. Внимание! Кошкам категорически запрещено садиться за руль! Они не достают до педалей. К тому же, сквернословят.

22. Привет, я идиот!

23. Коты тоже умеют пританцовывать, когда радуются. Этот рыжик, например, только что разбросал по всему туалету два рулона бумаги – и теперь просто счастлив.

Источник: BigPicture

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!