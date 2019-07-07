Рядом с Актау сняли на видео огромного варана

Место съемки точно не определено, но, по данным экологов, на кадрах запечатлен среднеазиатский серый варан.

В мессенджерах жители Актау пересылают видео, на котором запечатлен серый среднеазиатский варан. По мнению экологов, пресмыкающееся может обитать и в Мангистауских степях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Место съемки точно не определено, но, по данным экологов, на кадрах запечатлен среднеазиатский серый варан. Этот вид пресмыкающихся обитал в Мангистау в 80-х годах, и чаще всего его можно было встретить на плато Устюрт.





- Этот вид пресмыкающихся занесен в Красную книгу. Раньше их у нас можно было встретить, но стремительное истребление привело к тому, что они попали в Красную книгу. Люди охотились на их шкурку. В наших краях их не водилось с конца 80-х. Было бы здорово, если вдруг эта особь была снята в нашем регионе, – рассказал Кирилл Осин, директор неправительственного учреждения "Эко Мангистау".

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