Казахстанцы против провокаторов. Кредиты на той. Засветившиеся акимы. "Дело" Акишева

Уходящая неделя завершилась празднованием Дня столицы.

Наша столица – яркое олицетворение успехов Казахстана, 6 июля ей исполнился 21 год. В этот день прошли митинги в Нур-Султане и Алматы. Что еще произошло за последнюю неделю, читайте в обзоре новостей Zakon.kz.

Нур-Султан - достояние Евразии

Уходящая неделя завершилась празднованием Дня столицы: 6 июля ей исполнился 21 год. Раньше наша столица называлась Акмолинск, Целиноград, Акмола, Астана и в этом году она была переименована в город Нур-Султан. За эти годы численность населения в столице выросла с 270 тысяч до миллиона человек.

Судьбоносное решение Первого Президента Нурсултана Назарбаева о переносе столицы имеет огромное историческое значение для нашего народа. Благодаря воле и решимости Елбасы в центре Евразии вырос крупный политический, экономический, культурный и образовательный центр. Весь Казахстан получил мощный импульс к развитию, прогрессу и созиданию.

Говоря об этом в своей поздравительной речи, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: "Наша столица – город Нур-Султан – это яркое олицетворение успехов Казахстана. Город Нур-Султан за столь короткий срок стал архитектурным достоянием Евразии. Благодаря уникальным сооружениям, современным технологиям градостроительства столица стала известна во всем мире. Здесь происходят политические события глобального масштаба. Саммиты СНГ, ШОС, ЕАЭС, ОБСЕ, ОИС, выставка ЭКСПО-2017, Азиатские игры, Астанинский миротворческий процесс – все эти и многие другие события прочно ассоциируются с главным городом Казахстана. Расцвет столицы – это заслуга Елбасы и народа Казахстана. Все регионы нашей страны внесли вклад в строительство города Нур-Султан, который стал символом единения всех казахстанцев. Именно здесь бьется сердце нашей Родины, именно здесь принимаются все судьбоносные решения во имя светлого будущего нашего государства".

По случаю празднования Дня столицы и дня рождения Елбасы на имя Нурсултана Назарбаева поступили телеграммы и письма от глав иностранных государств и правительств.

В своей телеграмме председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркнул важность развития отношений между Китаем и Казахстаном: "Китай и Казахстан являются дружественными соседями и всесторонними стратегическими партнерами. В апреле текущего года Вы посетили Китай с визитом и приняли участие во 2-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс, один путь", по итогам визита были достигнуты плодотворные результаты. Я провел с Вами дружественные переговоры, и наградил Вас орденом "Дружбы" Китайской Народной Республики, тем самым продемонстрировав высокий и особый уровень китайско-казахстанских отношений".

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков отметил, что именно благодаря усилиям Елбасы столица Казахстана превратилась в самый красивый город в Центральной Азии, а также стала международной финансовой площадкой и городом мира. "С Вашим именем народ Казахстана связывает все серьезные социальные и экономические реформы, происходящие в стране с момента обретения независимости, и высоко ценит активный вклад в процветание народа", - говорится в письме Жээнбекова.

Нурсултана Назарбаева также поздравил президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. При этом он отметил успешное развитие таджикско-казахстанских взаимоотношений в формате стратегического партнерства.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подчеркнул заслуги Нурсултана Назарбаева в социально-экономическом развитии страны и государственном строительстве, а также в укреплении российско-казахстанского сотрудничества и продвижении евразийской интеграции.

Митинги

6 июля в Алматы прошел митинг партии "Nur Otan" против попыток дестабилизации казахстанского общества и политических провокаций под названием "Biz birgemiz!". В нем участвовали предприниматели, общественные деятели, члены общественного совета Алматы, рабочие городских предприятий, журналисты, интеллигенция, ветераны, всего почти две тысячи человек. Прибывшие горожане с транспарантами и плакатами высказывали недовольство действиями, ведущими к травле и распре среди казахстанского общества, дешевой популистской пропагандой и приемами.

Участники митинга в Алматы призвали казахстанцев к сохранению стабильности в обществе. Все выступавшие подчеркнули роль партии "Nur Otan" в объединении конструктивных сил в деле решения насущных вопросов государства и его граждан. Общее мнение горожан выразил член Общественного совета Алматы, руководитель одного из ведущих стройпредприятий Ахметжан Шардинов: "Мы видим, партия "Нур Отан" - реальная и прогрессивная сила. Нас миллионы. Мы за стабильный Казахстан, где мирно трудятся и счастливо живут более ста народов. И мы будем защищать наши достижения, будущее детей и страны от любых деструктивных идей. Мы не позволим проходимцам, ворам и провокаторам типа Аблязова, ввергнуть страну в хаос. Ничего кроме раздора, крови и гражданской войны он не предлагает. ..Мы за процветающий Казахстан! Мы не позволим, чтобы наши дети и внуки увидели и испытали нищету, голод и холод, межнациональные конфликты".

В тот же день, 6 июля, в Нур-Султане и Алматы были организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан.

В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка. Организаторы и активные участники доставлены в подразделения полиции. У задержанных были изъяты дымовые шашки и травматическое оружие. Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись.

Президент

На заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что происходящие в мире процессы напрямую влияют на экономику нашей страны. В своем выступлении он обозначил ключевые факторы, влияющие на глобальное экономическое развитие, в числе которых Четвертая промышленная революция, текущая нестабильность геополитических и торгово-экономических отношений.

– Автоматизация и цифровизация настолько снизили значимость стоимости рабочей силы, что те страны, которые использовали дешевизну рабочих рук в качестве ресурса для экономического роста, уже столкнулись с серьезными проблемами в своем развитии, - сказал Президент. - На данном этапе резко возрастает роль человеческого капитала, особенно образования. Поэтому именно инвестиции в человеческий капитал способствуют прогрессу страны и росту благосостояния общества.

Касым-Жомарт Токаев особо остановился на развитии человеческого капитала в Казахстане. По его мнению, основными задачами на данном этапе являются переход системы подготовки кадров на качественно новый уровень, сокращение разрыва между качеством подготовки кадров и спросом на рынке труда. Для достижения этих целей, считает он, необходимо модернизировать систему профтехобразования, усилить связь высшего образования с предприятиями и бизнесом.

– Люди – главное богатство любой компании. Поэтому важно по мере роста доходов предприятий обеспечивать адекватный рост вознаграждения сотрудникам. Это ключевой элемент социальной ответственности. Это касается как отечественных, так и компаний с иностранным участием. Справедливое распределение национального дохода – ключевая задача любого государства, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В настоящее время правительством Казахстана разрабатывается новая государственная программа развития образования и науки, которую, считает Президент, необходимо широко обсудить с общественностью, в том числе с работодателями и инвесторами.

Токаев открыл Суд и Международный арбитражный центр МФЦА в столице. "Суды МФЦА будут выполнять очень важную роль и они останутся символами справедливости и объективности", - подчеркнул Токаев.

Суд МФЦА представляет судебную систему, основанную на нормах и принципах английского общего права. Он обладает исключительной юрисдикцией в отношении споров, возникающих в связи с деятельностью МФЦА, а также в отношении споров, переданных в Суд МФЦА по соглашению сторон. Суд МФЦА является независимым в своей деятельности и не является частью судебной системы РК.

Арысь

Озвучены возможные версии взрывов боеприпасов в городе Арыси, которые произошли 24 июня на территории воинской части. Следствием рассматриваются различные версии, в том числе несоблюдение пожарной безопасности и халатность должностных лиц. Допрошено свыше ста человек.

По словам заместителя главного военного прокурора РК Дархана Ержанова, по уголовному делу создана следственная группа из числа опытных сотрудников МВД, в следственных действиях участвуют сотрудники военной и территориальной прокуратуры.

- Также проверяется рациональность использования выделенных бюджетных средств по обеспечению безопасности складов, правильность складирования взрывчатых веществ. Своевременно ли устранялись нарушения, выявленные на складах. Если нет, то встанет вопрос о бездействии отдельных военнослужащих, - заявил Ержанов.

В последнее время в социальных сетях и мессенджерах участились случаи распространения заведомо ложных сообщений о ЧП в Арыси.

В частности, рассылались несоответствующие действительности сведения о пропавших без вести 350 жителях города Арысь и небезопасности проживания там из-за наличия неразорвавшихся снарядов, угрозы повторных взрывов, что спровоцировало панику среди населения и незаконные акции в Шымкенте.

В связи с этими и другими ложными рассылками Генпрокуратура РК сделала заявление. "За провокацию массовых беспорядков, призывы к насилию над гражданами уголовная ответственность наступает по статье 272 Уголовного кодекса. С учетом изложенного, Генеральная прокуратура призывает граждан воздержаться от незаконных действий, в том числе рассылки недостоверной информации, которая может вызвать конфликты и нарушения общественного порядка", - сказано в распространенном сообщении.

По фактам дезинформации о ситуации в Арыси ведутся досудебные производства.

На восстановление Арыси потребуется, в том числе для выплаты каждому жителю по 100 тысяч тенге предусмотрено 4,5 млрд тенге. В связи с этим из резерва правительства охвачено 2 млрд тенге, из бюджета Туркестанской области 1 млрд тенге, в качестве гуманитарной помощи 1,5 млрд тенге.

Также требуется восстановить 7709 жилых домов, из них 49 домов разрушены. Для восстановления домов необходимо 19,2 млрд тенге, из них 50% планируется обеспечить за счет бюджетов регионов, 50% - из резерва правительства. На восстановление 66 социальных объектов необходимо 7 млрд тенге. Здесь 54 объекта образования, 8 объектов здравоохранения, 4 спортивных объекта. 6 млрд тенге будет выделено за счет "Самрук-Казына", 1 млрд будет выделен бизнес сообществом.

Кроме того, нужны средства на восстановление электрических сетей, теплоснабжения, ремонт инфраструктуры, административных зданий.

В итоге запланировано из резерва правительства выделить - 15,5 млрд тенге, местных бюджетов -10,6 млрд, из ФНБ "Самрук-Казына" - 6 млрд, за счет спонсоров и гуманитарной помощи – 2,5 млрд тенге. Однако после завершения подсчета эта цифра может поменяться.

Также холдингом "Байтерек" будут предоставлены кредиты для малого и среднего бизнеса города Арыси с шестимесячным облегченным периодом до 5 млн тенге на 48 месяцев под один процент.

Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек проверил ход восстановления социальных и жилых объектов города Арыси и встретился с семьями, чьи дома пострадали во время трагедии. "Никто не останется без помощи. Для этого по поручению Елбасы и главы государства принимаются конкретные меры. Со всей страны прибыли уже больше сотни строительных компаний и свыше полутора тысяч специалистов. Все поврежденные и разрушенные объекты планируется сдать к 1 августа. Со стороны "Nur Otan" будет усилен общественный и партийный контроль. Еженедельно будет публиковаться информация о ходе восстановительных работ", - сообщил Байбек.

Тенгиз

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в кулуарах Мажилиса рассказал, что по беспорядкам в Тенгизе возбуждено несколько уголовных дел.

Напоминаем, утром 29 июня рабочие компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement устроили беспорядки. Сотрудники фирмы собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу публикации гражданина Ливии Eli Daoud. Он выставил фотографию в профиле WhatsApp, на которой изображена девушка и сам Eli Daoud, у него в руке рация, антенна направлена в сторону девушки.

Спровоцировавший конфликт на Тенгизе иностранец уволен. За медицинской помощью обратились 45 человек, пострадавших во время инцидента, большая часть из них были сотрудники компании ССЕР.

Генеральный директор данной компании Кауаш Хишам прибыл в Атырау для того, чтобы урегулировать ситуацию. Руководитель попросил прощения у всех, кого оскорбил поступок Эли Дауда. "От имени руководства и персонала ССС я бы хотел заявить, что это было неподобающим происшествием, которое не соответствует политике, ценностям и принципам ССС. Как только я узнал об этом инциденте, он был уволен и договор с ним был расторгнут, - сказал гендиректор в своем видеообращении. - Мы проведем полное внутреннее расследование данного происшествия и примем необходимые меры. Положа руку на сердце, я бы хотел заявить, что ССС относится к своим братьям-казахам с глубоким уважением. Я бы еще раз хотел извиниться за то, что произошло. Как только я услышал об этом инциденте и происшествии, я немедленно вылетел в Атырау для разрешения ситуации. На сегодня ситуация в Тенгизе стабильная, не было смертельных случаев, ни серьезных телесных повреждений".

Общество: кредиты на той

В общем объеме потребительских кредитов займы на тои составляют порядка 9,5%. Об этом сообщил Ерболат Досаев на пленарном заседании Сената Парламента РК. "Почти у всех банков, кто занимается потребительскими кредитами, где-то 9,5% процентов той-кредиты. К сожалению, у нас много фактов, когда берут кредиты родители, а расплачиваются те, ради кого эти деньги брали, и кредиты переходят к ним в виде обслуживания", - пояснил Досаев.

Сложившаяся ситуация во многом произошла из-за упущенных возможностей, связанных с проведением финансовой грамотности населения, считает он и предлагает проводить эту работу активнее. "Если кредит берется, он должен быть оплачен. Той-кредит - как форма, люди берут его на собственные цели, его запретить нельзя, но хотелось бы отрегулировать их количество и объемы, которые они берут на эти цели", - сказал Досаев.

Экономика

БРК и ЕАБР начнут финансировать первый этап строительства газопровода "Сарыарка". Проект направлен на выполнение стратегических целей Республики Казахстан в области обеспечения энергетической безопасности страны, надежного и бесперебойного газоснабжения центрального и северного регионов, улучшения экологической обстановки. В рамках финансирования предполагается строительство линейного газопровода по маршруту "Кызылорда - Жезказган – Караганда – Темиртау – Нур-Султан" для газификации г. Нур-Султан, центральных и северных регионов страны.

Планируется поэтапное обеспечение газом 171 населенного пункта вдоль трассы первого этапа магистрального газопровода. В рамках проекта ожидается создание до 900 рабочих мест в период строительства, в период эксплуатации - 194 новых рабочих мест.

Новый седан Ravon Nexia R3 казахстанской сборки презентовали в Алматы. До конца года в Казахстане запланировано выпустить 6 тысяч автомобилей этой марки для внутреннего рынка и 10 тыс. для экспорта.

Производители ставили целью создание городского автомобиля, отвечающего всем современным требованиям в отношении технического оснащения, безопасности, надежности, качества и при этом доступного по цене.

Первые Nexia R3 сошли с конвейера автопрома "Сарыарка" в городе Костанае в апреле. В текущем году запланировано произвести 16 тысяч авто этой модели. Из них 6 тысяч - для внутреннего рынка республики Казахстан и 10 тысяч - для экспорта, в частности, на российский рынок. Автопромы рассчитывают, что проект перерастет в серийное производство автомобилей, а Ravon станет брендом N1 в сегменте доступных автомобилей Казахстана.

Машины, собранные на площадках "Сарыарка автопром", в отличие от произведенных в Узбекистане, будут участвовать во всех государственных программах льготного кредитования на следующих условиях: номинальная ставка – 4% годовых, срок кредита – 7 лет.

Гарантия на новый седан для казахстанских покупателей составит 5 лет и 100 тысяч километров пробега. В соседнем Узбекистане гарантия на эту же модель составляет 3 года и 100 тысяч километров пробега.

Казахстанская вода получила награду

Международную награду получила казахстанская вода в Риме. 3 июня прошла 58-ая ежегодная церемония награждения Monde Selection. Это одна из самых престижных премий в сфере производства потребительских товаров и напитков. Компания Asia Waters с брендами природной минеральной воды TURAN и лечебно-столовой воды Qulager-Burabay была награждена тремя высшими наградами за качество Monde Selection.

Кроме того, казахстанская компания получила Международный трофей за высокое качество International High Quality Trophy. Этот трофей присуждается продуктам, которые в течение трех лет получают высшую награду за качество.

За звание лучших в 2019 году боролись более тысячи компаний из 90 стран с тремя тысячами продуктов. Награжденным брендам рекомендуется наносить знак качества на свою упаковку, чтобы подтвердить свой уровень качества и убедить потребителей в их выборе при покупке.

Газовая отрасль снова в лидерах

Нацоператор КазТрансГаз снова бьет рекорды по прибылям в части консолидированного дохода. Компания опубликовала итоги своей деятельности за первую половину этого года, и, согласно отчету, консолидированный доход составил более 1 трлн тенге. При этом, 56 млрд тенге компания перечислила в госбюджет в виде налогов и других платежей.

По опубликованным данным, чистая прибыль Национального оператора составила 170,2 млрд тенге, что выше прошлогоднего показателя на 100 млрд тенге, или 140%.

Успешная деятельность группы компаний "КазТрансГаз" стала возможной благодаря поддержке со стороны "Самрук-Казыны" и "КазМунайГаза". На сегодняшний день "КазТрансГаз" эксплуатирует более 19 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 224 млрд кубометров и газораспределительными сетями протяженностью более 47 тыс. км и является важнейшим и технологически самым мощным оператором газовых потоков в Центральной Азии.

"Уголовное дело" Акишева

Телеграм-канал @kazebitda сообщил, что на Данияра Акишева заведено ли уголовное дело и что якобы расследование идет полным ходом. В качестве одной из причин уголовного преследования приводятся действия с акциями Казатомпрома, которые ЕНПФ выкупил на Лондонской бирже и выложил на KASE, где ими впоследствии торговали.

Вторая причина - "игрушки" с курсом тенге. Сообщается, что аудиторы выявили ряд нарушений и обнаружили компании, которые на этом очень хорошо заработали.

Редакция Zakon.kz обратилась за подтверждением или опровержением этой информации в Генеральную прокуратуру, откуда сообщили, что уголовных дел в отношении экс-председателя Национального банка Данияра Акишева не зарегистрировано.

Пресс-секретарь Первого Президента Назарбаева Айдос Укибай тоже сообщил, что Данияр Акишев находится на рабочем месте и уголовных дел в его отношении нет, следственные мероприятия не проводятся.

С апреля 2019 года Акишев является помощником Первого Президента РК.

Неравнодушный к роскоши аким

Аким Павлодарской области Булат Бакауов заявил, что утратил доверие к акиму Павлодара Ануару Кумпекееву. Ранее Бакауов объявлял строгий выговор Кумпекееву за расточительство бюджета - покупку дорогой квартиры. Однако после этого он купил дорогую эбеновую мебель.

Как сообщили в акимате Павлодара, в настоящее время Кумпекеев находится на больничном. Должность акима Павлодара он занимает с августа 2018 года. Недавно в СМИ появилась информация, что акимат города намерен купить за 6 млн тенге два стола, два журнальных столика и шкаф из эбенового дерева. А в ноябре прошлого года акимат Павлодара планировал приобрести двухуровневый пентхаус за 50 млн тенге. Покупателем жилья выступил отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодара.

После того, как история с покупкой дорогостоящей квартиры получила широкий резонанс, в ситуацию вмешался аким области Булат Бакауов. Ануар Кумпекеев получил выговор за неэффективное расходование бюджетных средств, а купленный за бюджетные деньги особняк обменяли на семь квартир, которые позже передали детям-сиротам из числа очередников.

Коррупция

Ректор университета Павлодарского государственного университета имени Торайгырова подозревается в незаконном начислении зарплаты в сумме 7 млн тенге помощнику министра образования и науки за фиктивную преподавательскую деятельность в данном вузе.

Факт хищения бюджетных средств в крупном размере выявлен Агентством по противодействию коррупции. Также им выявлен факт взяточничества председателем правления АО "Фонд науки", который подозревается в получении взятки в сумме 5 тысяч долларов от ректора одного из вузов страны за положительное решение вопроса о финансировании научных проектов и общее покровительство. Идет следствие.

Дело вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой передано в суд. На скамье подсудимых помимо Суханбердиевой директор столичной школы-гимназии Елена Шеверняева.

5 июня появилась информация о задержании вице-министра образования и науки Казахстана. Ее взяли под стражу до 2 августа.

Замакима Мугалжарского района Актюбинской области Галым Кобландин подозревается в даче взятки по предварительному сговору. Сейчас он находится под стражей. В должности замакима он успел поработать всего лишь полтора года. Курировал вопросы внутренней политики, образования, здравоохранения, спорта и социальной сферы.

Назначения

Президент Казахстана произвел в своей администрации новые назначения. Сариев Бакытжан Шумишбайулы назначен заведующим Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан. Он сменил Марата Дауешова, который стал зампредседателя Агентства по делам госслужбы.

Толеев Нурдаулет Толеулы назначен заведующим Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан. Он сменил Бакытжана Темирболата, который стал ответсеком Министерства культуры и спорта.

Рашид Аюпов занял пост акима Туркестана. До назначения он был председателем правления АО НК СПК "Shymkent".

Журебеков Мурат Утемисович стал вице-министра энергетики.

Шаимова Айгуль Амантаевна освобождена от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Ержан Бабакумаров назначен заместителем акима Алматы. Последнее место работы - советник президента Республики Казахстан – заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан.

Министерство торговли и интеграции РК реорганизовано, ему переданы функции Министерства индустрии и инфраструктурного развития в сфере развития и продвижения несырьевого экспорта.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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