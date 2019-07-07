Голландский университет ограничит найм ученых-мужчин

Абсолютный приоритет при найме в течение первых шести месяцев после подачи объявления о вакансии будет предоставляться женщинам.

Голландский технологический университет Эйндховена с июля реализует специальную программу найма исследователей, в рамках которой отбирает кандидатов по гендерному признаку: места будут предоставлять в приоритетном порядке женщинам, обеспечивая их дополнительным стартовым грантом, сообщили РИА Новости представители учреждения.

В университете заверяют, что не опасаются исковых претензий от соискателей-мужчин, потому что законодательство такой отбор допускает.

- Программа распространяется только на штатный преподавательско-исследовательский состав, например, ассистентов, доцентов и профессоров, в этом смысле она является полностью научной, - сказала агентству представитель университета, отвечая на вопрос о задачах проекта.

- Что касается вопроса о претензиях: как нидерландское, так и европейское законодательство допускают возможность целенаправленного найма конкретных групп, которые представлены недостаточным образом, - пояснили в образовательном учреждении.

При этом там отметили, что такой отбор "допускается только при определенных условиях". "Мы их изучили и включили в нашу программу, поэтому мы не ожидаем каких-либо претензий", - сказала собеседница.

Согласно предоставленным представителем университета информационным материалам по программе, абсолютный приоритет при найме в течение первых шести месяцев после подачи объявления о вакансии будет предоставляться женщинам.

Однако отбор по гендерному признаку не означает, на вакансии будут брать всех подряд. Если в течение шести первых месяцев на определенную позицию не найдется подходящего кандидата-женщины, вакансия будет предложена вне программы. При этом на нее нужно будет выдвинуть по меньшей мере двух соискателей, мужчину и женщину.

Такая система в течение полутора лет будет применяться ко 100 процентам вакансий. После этого ситуация будет ежегодно оцениваться, а процент корректироваться "в случае необходимости". Всего в течение ближайших пяти лет учреждение планирует нанять 150 сотрудников, но все ли эти вакансии будут предназначаться женщинам, пока не решено.

Программой также предусмотрено, что женщины-исследователи получат "дополнительный стартовый пакет, специально разработанный для них", в частности, для каждой новой сотрудницы университет планирует выделить 100 тысяч евро, которые они могут использовать для своего исследовательского проекта.

Внедрение такой программы в университете мотивируют желанием ускорить результат от усилий по соблюдению гендерного баланса, с учетом низкого процента исследователей-женщин в штатном составе.

Университет ставит перед собой задачу достичь в ближайшие годы показателя в 50 процентов женщин среди вновь назначенных ассистент-профессоров, а минимум для доцентов и профессоров должен составить 35 процентов.

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