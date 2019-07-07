Мужчину сбили на трассе Алматы - Бишкек

Пешеход скончался до приезда медиков.

Смертельный наезд произошел на 36 километре трассы Алматы - Бишкек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель Honda Odyssey ехал по трассе в западном направлении. По его словам, ехал со скоростью чуть более 70 км/ч по крайнему левому ряду.

На участке трассы отсутствовало освещение - не работали фонарные столбы. В один момент с разделителя на дорогу выбежал мужчина, что стало для водителя неожиданностью. Он попытался избежать столкновения, вырулив в сторону, но не получилось.

От удара пешехода отбросило на несколько десятков метров вперед. Тормозной пусть составил более 50 метров- водитель Honda объяснил, что в автомобиле помимо него находилось трое крупных мужчин, а также тяжелый двигатель авто в багажнике.

Пешеход 1966 года рождения скончался на месте до приезда медиков. В обстоятельствах ДТП разбираются дознаватели Алматинской области.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!