Сколько бензина можно купить на среднюю зарплату в Казахстане и других странах

В Центральной Азии по этому показателю лидирует Казахстан.

Аналитический отдел Picodi.com выяснил, сколько литров бензина можно купить на среднестатистическую зарплату в 115 странах мира. Исследование показало, что в одних регионах, несмотря на отсутствие нефтедобычи, бензин для населения оказался более чем доступен; в других же, судя по размеру зарплат и цене за литр топлива, автомобиль всё ещё остается роскошью, а не средством передвижения, пишет kun.uz.

Исследование основано на средней стоимости 1 л бензина А-95 за последние полгода (январь – июнь 2019), а также на официальной статистике о размере средней заработной платы в каждой из проанализированных стран. Опубликованные расчёты носят иллюстративный характер: предполагается, что вся средняя зарплата будет тратиться только на бензин.

Стоимость бензина в разных странах

Исходя из официальных данных по каждой из стран, рейтинг покупательской способности выглядит следующим образом.

Например, в Таджикистане несмотря на относительную дешевизну одного литра АИ-95 (0,81 долларов), уровень средней зарплаты настолько невысок, что на эти деньги можно позволить себе купить лишь около 130 литров.

В Казахстане же бензин стоит почти в два раза дешевле (0,45 долларов), и жители страны в состоянии купить более 800 литров. В Центральной Азии именно Казахстан лидирует по этому показателю. Другие данные по региону: Узбекистан - 238 литров на зарплату, Кыргызстан - 305.

В странах Южного Кавказа и в Прикаспийском регионе цифры значительно лучше. Например, в Армении и Азербайджане в долларовом эквиваленте цены на АИ-95 одинаковые (88 центов), что даёт возможность приобрести 335 и 354 литров бензина соответственно. Лучший результат здесь показывает Грузия. Средней месячной зарплаты здесь хватит на 434 литра.

В России при средней зарплате около 40 тыс рублей на руки в первые шесть месяцев текущего года можно было позволить себе купить 887 литров бензина, при том, что Россия на протяжении долгих лет занимает лидирующие позиции в добыче нефти.

Из стран бывшего СССР в лидеры выбиваются Эстония и Литва. Бензин в странах Балтии по нашим меркам дорогой, но на евро-зарплаты можно купить более 840 литров топлива.

В Украине и Молдове при схожей цене за литр (1,09 и 1,03 долларов) доступны 258 и 298 литров соответственно.

В лидерах оказалась Венесуэла, где средняя цена за литр составляет 0,000000002 доллара, а на среднюю зарплату в 29 долларов в месяц можно купить более 14 миллиардов литров.

Реальное лидерство в этом рейтинге удерживают страны Персидского залива. В Катаре, Кувейте и ОАЭ цены на бензин отличаются примерно на десять центов, а на среднюю зарплату можно купить от 4900 до 6500 литров топлива. В соседней Саудовской Аравии этот показатель несколько хуже - всего 3300 литров.

Присутствие в топе таких стран, как США, Австралии, Канады легко объяснить не только уровнем зарплат, но и объёмом их добычи нефти. А вот "нишевые" Швейцария и Люксембург (3300 и 2800 литров) выделяются одним только уровнем дохода населения. Хотя и бензин здесь дешевле, по сравнению с Норвегией, Исландией или Нидерландами.

На Кубе и Мадагаскаре не удастся купить и 50 литров на среднюю зарплату.

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