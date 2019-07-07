Железное здоровье, высочайшая дисциплина - Байбек о графике Назарбаева

Байбек вспомнил, что даже он, молодой и занимающийся спортом, не всегда выдерживал такие нагрузки.

Сенатор Мухтар Кул-Мухаммед рассказал о рабочем графике Нурсултана Назарбаева, когда он занимал пост Президента Казахстана, передает Zakon.kz.

- Он в 5 утра встает - в 5:30. И с 06:00 у него начинается рабочий день, - рассказал Кул-Мухамед в документальном фильме о Елбасы "Искусство быть Лидером", вышедшем на телеканале "Хабар"

По его словам, в течение дня Назарбаеву часто предстояло участвовать в 7-8 мероприятиях. После всего этого рабочий день заканчивался около 21:00, иногда даже позже.

О тяжелом графике и крепком здоровье рассказал также и первый заместитель партии Nur Otan Бауыржан Байбек.

Байбек вспомнил, что даже он, молодой и занимающийся спортом, не всегда выдерживал такие нагрузки.

- Елбасы всегда шутил: "Вот вы молодые, слабенькие, болеть начинаете", - рассказал он.

По словам Бауыржана Байбека, жизнь президента - нелегка. Постоянные полеты, переезды, гостиницы, сложные переговоры.

- Ты постоянно в командировках и лишь на пару дней приезжаешь домой. Это очень сложная жизнь. И всегда поражало то, что мы то организовываем, где-то сидим, ходим, А Елбасы прилетает - сразу на переговоры, и переговоры все очень сложные. То есть каждый вопрос, каждое слово - все оценивается СМИ. Огромная ответственность и, конечно же, это огромная подготовка, но это железное здоровье, высочайшая дисциплина. То есть не было одного дня, чтобы Елбасы что-нибудь пропустил, - сказал Байбек о Назарбаеве.

Работа президентом, по словам Байбека, буквально "съедала" все время.

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