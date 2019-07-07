Его подводили и предавали - Масимов рассказал о переживаниях Назарбаева
Для Назарбаева всегда на первом месте были профессиональные качества человека.
Фото : Акорда7 июля 2019, 07:59
Глава КНБ Карим Масимов рассказал, чем руководствовался Нурсултан Назарбаев при назначении людей на должности, передает Zakon.kz.
По словам Масимова, когда Назарбаев принимал кадровые решения, у него всегда очень большая "скамейка людей" из которых он выбирал. Но всегда для Первого Президента на первом месте были профессиональные качества человека.
- Непрофессионального человека он никогда не поставит на ту или иную должность. То есть профессионализм – это ключевой момент. Ну и второй момент – это, конечно, человеческие качества. Поскольку может быть профессионал, но "с гнильцой" внутри. Конечно, вокруг него и такие люди попадались, к сожалению. Несмотря на свой профессионализм, они его подводили и предавали. Ну, мы все знаем все примеры, которые существовали. Нурсултан Абишевич сильно переживал в некоторых ошибках, когда люди его предавали. Когда его предают, он очень сильно переживает. Ну, жизнь такова, что это происходит, - рассказал глава КНБ.
Фильм о Нурсултане Назарбаеве "Искусство быть Лидером" вышел на телеканале "Хабар".
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