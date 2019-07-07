Его подводили и предавали - Масимов рассказал о переживаниях Назарбаева

Для Назарбаева всегда на первом месте были профессиональные качества человека.

Глава КНБ Карим Масимов рассказал, чем руководствовался Нурсултан Назарбаев при назначении людей на должности, передает Zakon.kz.

По словам Масимова, когда Назарбаев принимал кадровые решения, у него всегда очень большая "скамейка людей" из которых он выбирал. Но всегда для Первого Президента на первом месте были профессиональные качества человека.

- Непрофессионального человека он никогда не поставит на ту или иную должность. То есть профессионализм – это ключевой момент. Ну и второй момент – это, конечно, человеческие качества. Поскольку может быть профессионал, но "с гнильцой" внутри. Конечно, вокруг него и такие люди попадались, к сожалению. Несмотря на свой профессионализм, они его подводили и предавали. Ну, мы все знаем все примеры, которые существовали. Нурсултан Абишевич сильно переживал в некоторых ошибках, когда люди его предавали. Когда его предают, он очень сильно переживает. Ну, жизнь такова, что это происходит, - рассказал глава КНБ.

Фильм о Нурсултане Назарбаеве "Искусство быть Лидером" вышел на телеканале "Хабар".

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