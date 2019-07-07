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Принял непростое решение - эксперт об отказе Назарбаева от ядерного арсенала

Одним из сложнейших был вопрос дальнейшей судьбы ядерного арсенала.

Фото : yenicag.ru7 июля 2019, 08:10

При вступлении в должность Президента Нурсултану Назарбаеву звонил не один лидер арабских республик с предложением использовать ядерный потенциал. Об этом сообщается в документальном фильме телеканала "Хабар" - "Искусство быть Лидером", передает Zakon.kz.

Бывший член кабмина Великобритании и писатель Джонатан Айткен прокомментировал отказ Назарбаева от ядерного оружия.

- Одним из сложнейших был вопрос дальнейшей судьбы ядерного арсенала. Испытания загубили не одну человеческую жизнь, ядерными отходами были отравлены большие территории. В то время Президент Назарбаев стоял перед сложным выбором – он, конечно, мог бы оставить арсенал, и тогда бы Казахстан стал ядерной державой. Но он принял по-настоящему мудрое, непростое решение – избавиться от этого оружия, не продать его, как многие советовали, а именно утилизировать. Это решение я считаю одним из величайших, и только за одно это его имя уже можно вписать в историю, - сказал эксперт.


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