Принял непростое решение - эксперт об отказе Назарбаева от ядерного арсенала
Одним из сложнейших был вопрос дальнейшей судьбы ядерного арсенала.
Фото : yenicag.ru7 июля 2019, 08:10
При вступлении в должность Президента Нурсултану Назарбаеву звонил не один лидер арабских республик с предложением использовать ядерный потенциал. Об этом сообщается в документальном фильме телеканала "Хабар" - "Искусство быть Лидером", передает Zakon.kz.
Бывший член кабмина Великобритании и писатель Джонатан Айткен прокомментировал отказ Назарбаева от ядерного оружия.
- Одним из сложнейших был вопрос дальнейшей судьбы ядерного арсенала. Испытания загубили не одну человеческую жизнь, ядерными отходами были отравлены большие территории. В то время Президент Назарбаев стоял перед сложным выбором – он, конечно, мог бы оставить арсенал, и тогда бы Казахстан стал ядерной державой. Но он принял по-настоящему мудрое, непростое решение – избавиться от этого оружия, не продать его, как многие советовали, а именно утилизировать. Это решение я считаю одним из величайших, и только за одно это его имя уже можно вписать в историю, - сказал эксперт.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4976780-c90552a839b64bf8054023305c5cc7fa
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...