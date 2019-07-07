"Никогда ничего не забывает": Масимов о памяти Назарбаева
Назарбаев больше предпочитает ручку и бумагу, нежели современные гаджеты.
Фото : Акорда7 июля 2019, 08:25
Председатель КНБ Карим Масимов рассказал о феноменальной памяти Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz.
По словам Масимова, Назарбаев всегда записывает важные детали в блокнот.
- Он никогда ничего не забывает. То есть когда с ним разговариваешь, у него всегда блокнотик - он больше предпочитает ручку и бумагу, чем компьютер или какие-то такие моменты. Он всегда записывает. Если он записал - он никогда не забудет. Через 5, через 10, через 20 лет может вспомнить, что ты ему когда-то говорил или обещал. Вот это конечно, феноменальное свойство, - рассказал Карим Масимов.
Посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов также рассказал о технологии работы с большим количеством документов.
- Конечно как руководитель он получает информацию из разных источников. Это огромные объемы документов, которые сложно просто даже физически прочитать. Тем не менее, я был свидетелем, когда все эти документы были досконально прочитаны, и видны были следы работы - в виде подчеркиваний, выделений, пометок и заметок.
Документальный фильм о Нурсултане Назарбаеве "Искусство быть Лидером" вышел на телеканале "Хабар".
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