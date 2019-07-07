"Ты поймешь, что я прав". Как Назарбаев рассказал Масимову о своей отставке

Все нужно делать в свое время, и все нужно делать вовремя - Назарбаев.

Председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов рассказал, что сначала был не согласен с решением Назарбаева уйти в отставку, сообщает Zakon.kz.

По словам Масимова, Назарбаев за один-два дня до 19 марта рассказал о решении сложить свои полномочия.

- За один-два дня до 19 марта Нурсултан Абишевич немного приоткрыл тайну в разговоре со мной о том, что будет принято такое решение, что он будет слагать с себя полномочия и дальше мы будем двигаться в конституционном поле. Я считал, что, может быть, этого делать не нужно. Я считал, что, может быть, еще время не настало. Мой совет Нурсултану Абишевичу был: "Какой смысл сейчас принимать такое решение, может быть, не стоит торопиться, мандат истекает только в конце 2020 года. Нурсултан Абишевич мне сказал, что лучше уйти на один день раньше, чем на один день позже: "И я принимаю такое решение, и ты поймешь, господин помощник, что я прав. Все нужно делать в свое время, и все нужно делать вовремя". Жизнь показывает, что он прав, - заключил Масимов.

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента. Должность перешла к спикеру сената, которым тогда был Касым-Жомарт Токаев.

9 июня на внеочередных выборах главы государства, Токаев был избран новым президентом Казахстана

Документальный фильм о Нурсултане Назарбаеве "Искусство быть Лидером" вышел телеканале "Хабар".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!