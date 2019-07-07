Звезда "Игры престолов" получил ученую степень

Ричард Мэдден является обладателем премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль сериале "Телохранитель".

Фото : Кадр из сериала "Игра престолов"

Шотландский актер Ричард Мэдден, известный по роли Робба Старка в "Игре престолов", стал почетным доктором искусств Королевской консерватории Шотландии, передает Lenta.ru.

- Я пропустил свой выпускной, потому что работал, поэтому сейчас я чувствую себя по-особенному - я наконец-то заканчиваю учебу, хоть и с 12-летним опозданием, - сказал актер.

Ричард Мэдден является обладателем премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль сериале "Телохранитель".

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